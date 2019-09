As micro e pequenas empresas respondem por 96% do conjunto de empreendedores do país. Alvos de políticas específicas, são consideradas essenciais na economia, pois empregam 60% das pessoas economicamente ativas.

Para movimentar seus negócios e incrementar as vendas, essas empresas mantêm páginas em redes sociais e 75% delas atribuem o aumento de suas receitas às transações realizadas por meio dessas novas ferramentas digitais, segundo pesquisa realizada em 2017 pela Morning Consult, a pedido do Facebook, sobre a importância da rede social para os empreendedores.

Embora estes dados representem um avanço, nem todos micro e pequenos empresários têm noções de como a digitalização pode contribuir com suas receitas. Justamente para ajudar a transformar essa realidade, a Pitágoras promove, em Santarém, o evento Impulsione com Facebook, no dia 9 de outubro.

Por meio de workshops gratuitos, o programa de desenvolvimento vai capacitar micro e pequenos empreendedores, profissionais liberais e amantes do mundo digital para o uso assertivo das ferramentas do Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp Business, além das palestras ‘Empreender com Sucesso’, com a empresária Ana Cristina Barbosa, e ‘Gestão Estratégica e Empreendedorismo’, com o empresário Edimar Rodrigues.

Para Carlos Tadeu Nakandakare, diretor da Pitágoras Santarém, “o objetivo é trazer palestrantes para compartilhar suas experiências, apresentando suas dificuldades, erros, acertos, soluções, tristezas e alegrias. Enfim, compartilhar com a plateia o perfil para ser um empreendedor, quais as competências, habilidades e, principalmente, atitudes inerentes ao perfil do empreendedor”.

O Impulsione com Facebook percorre oito Estados brasileiros (Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco, Pará e o Distrito Federal), entre capitais e cidades do interior.

Digitalização

Mais de 130 milhões de brasileiros utilizam o Facebook, todos os meses, no Brasil. Dados do Instituto Locomotiva, em parceria com o Ibmec, revelam que micro e pequenas empresas que se digitalizam aumentam, em média, 20% o seu faturamento médio mensal. De acordo com o mesmo estudo, as ferramentas que as MPEs mais utilizam para crescer e gerenciar seus negócios são justamente WhatsApp, Facebook e Instagram.

“O empreendedor e as ferramentas digitais estão diretamente relacionados. A tecnologia ajuda na divulgação dos produtos e serviços, amplia o mercado de cobertura e, principalmente, possibilita uma relação direta entre empreendedor e consumidor. Grande parte da população economicamente ativa está conectada às redes sociais. Portanto, é estratégico que este público receba as informações dos produtos e serviços oferecidos. É essencial comunicar-se com o fornecedor para poder compartilhar experiências, possibilitando a melhoria do produto ou serviço, estando próximo do cliente e atento as suas motivações de consumo”, comenta Carlos.

Para se inscrever, basta acessar o link: http://www.pitagoras.com.br/ paginas/impulsione-com- facebook.

SERVIÇO:

Impulsione com o Facebook

Data: Dia 9 de outubro

1. Workshop Pitágoras e Facebook, às 15h;

Empreender com sucesso, com Ana Cristina Barbosa, às 16h20.

2. Workshop Pitágoras e Facebook, às 19h;

Gestão Estratégica e Empreendedorismo, com Edimar Rodrigues, às 20h20.

Local: Pitágoras Santarém (Lojas 130 e 131 do Rio Tapajós Shopping / Av. Eng. Fernando Guilhon, s/nº, Santarenzinho)

Inscrições: http://www.pitagoras.com.br/ paginas/impulsione-com- facebook

