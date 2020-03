A Unidade Móvel Flutuante do INSS – o PREVBarco do Estado do Pará – inicia amanhã, dia 3 de março, o ciclo de navegação de 2020 para atender populações ribeirinhas.

Em 2019, as duas embarcações do INSS no Pará fizeram juntas 21.470 atendimentos, em 26 localidades nas regiões do Tapajós, do Baixo Amazonas e do Marajó.

O PREVBarco é uma embarcação que só existem no norte do Brasil, com aparato tecnológico que o torna capaz de prestar os mesmos serviços oferecidos nas agências fixas do INSS.

O PREVBarco II – vinculado à Gerência-Executiva do INSS em Santarém – segue para o município de Aveiro, onde realiza atendimentos de terça (3) a sexta-feira (6). Logo após, o PREVBarco II atraca no município de Oriximiná, onde a população será atendida de 9 a 17 de março.

Depois, a embarcação segue para Terra Santa, onde fica de 19 a 20 de março. A última etapa será no município de Faro, com atendimentos na segunda (23) e terça-feira (24). No total, serão 23 dias de viagem.

BALANÇO

No ano de 2019, os PREVBarcos do INSS no Pará fizeram, cada um, dez ciclos de viagens pelo estado. O PREVBarco I recebeu 2.944 requerimentos de benefícios de um total 9.486 atendimentos ao público, realizados em 16 municípios: Soure, Salvaterra, Ponta de Pedras, Bujaru, Acará, Cachoeira do Ariri, Muaná, Limoeiro do Ajuru, Oeiras do Pará, Curralinho, Bagre, Portel, Melgaço, Anajás, Gurupá e Igarapé-Miri. O Salário-Maternidade foi o benefício mais solicitado na região, representando 54% do total de requerimentos.

O PREVBarco II esteve em 9 municípios (Almeirim, Aveiro, Faro, Juruti, Óbidos, Oriximiná, Prainha, Senador José Porfírio e Terra Santa) e na vila de Boim. A embarcação realizou 3.279 requerimentos de benefícios, sendo o salário-maternidade também o mais requerido, alcançando 51% dos processos protocolados. A embarcação fez 11.984 atendimentos durante o ano, sendo 2.709 só no município de Oriximiná, no Oeste do Pará. (Ascom/INSS-PA)

