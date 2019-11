SERVIÇO O que é Uber? O app da Uber conecta você a um motorista particular quando você quiser, onde quer que você esteja. Nossa tecnologia permite focar na segurança de nossos usuários e motoristas parceiros antes, durante e depois de cada viagem. Saiba mais sobre a segurança de usar a Uber aqui. Quanto custa? O preço de viagens pela Uber em varia de acordo com a distância e o tempo. Outros itens também entram no cálculo em cada cidade, mas sempre que o usuário solicita uma viagem, o app mostra o preço que ele irá pagar ao final, sem surpresas. Ao final de cada viagem, os usuários recebem um recibo com o descritivo dos itens que fazem parte do valor final. É possível estimar o valor das viagens no site da Uber. Como chamar um Uber? Para chamar um carro, você precisa apenas baixar o app em seu celular, criar uma conta e pronto. Aí é só abrir o app e apontar no mapa ou escrever o endereço de onde você quer que o motorista te encontre. O aplicativo pode ser baixado nos sistemas Android ou Apple. Para uma melhor experiência em celulares Android mais antigos e conexões de internet mais lentas, também é possível baixar o Uber Lite, versão mais leve do aplicativo que ocupa menos espaço e funciona bem mesmo com sinal fraco. Como se cadastrar como motorista? Ser um motorista parceiro da Uber é ideal para quem busca independência no dia a dia, sendo seu próprio chefe e escolhendo seus horários de trabalho. Os interessados podem dirigir seus próprios carros, um carro de outra pessoa ou mesmo um veículo alugado com valores promocionais – saiba mais em t.uber.com/aluguel. Para se cadastrar, acesse uber.com/dirija e faça o cadastro;

Inclua sua CNH com observação EAR (Exerce Atividade Remunerada). Para conseguir essa observação, basta procurar um posto do Detran mais próximo

Cadastre o CRLV de um veículo que cumpra os pré-requisitos explicados em t.uber.com/veiculos.aceitos Como funciona a segurança? A segurança é uma prioridade para a Uber. A plataforma conta com diversos recursos de tecnologia para auxiliar motoristas parceiros antes, durante e depois de cada viagem. Além disso os motoristas parceiros têm acesso ao suporte 24 horas e a uma cobertura de seguro, durante as viagens, para acidentes pessoais. Também são feitas verificações de informações pessoais por meio do cadastro de cartões bancários ou do CPF dos usuários, para contribuir com a segurança nas viagens. Para saber mais sobre as camadas de segurança da plataforma da Uber, acesse nosso site.​