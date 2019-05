Os Estados Unidos mantiveram hoje o impasse sobre a adesão de novos membros na Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Ao mesmo tempo, o governo de Donald Trump elogiou a “posição de liderança” do Brasil em abrir mão do Tratamento Especial e Diferenciado (TED) em acordos da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Significa que a barganha feita entre Jair Bolsonaro e Donald Trump está desequilibrada até o momento. Em 19 de março, em Washington, o presidente brasileiro anunciou que o Brasil começaria a abrir mão do TED, que dá mais flexibilidade na implementação de acordos comerciais. Em contrapartida, Trump prometeu dar “apoio para que o Brasil inicie o processo de acessão com vistas a tornar-se membro pleno da OCDE”.

A expectativa nos meios diplomáticos era de o governo Trump aproveitar a reunião do Conselho de Representantes na OCDE, ocorrida hoje, a última que antecede a conferência ministerial de 22 e 23 deste mês em Paris, para enfim desbloquear a demanda brasileira e de outros países para aderir à organização. Isso é considerado importante para impulsionar reformas e integrar mais o Brasil na economia global.

O Valor apurou, porém, que a delegação americana mais uma vez repetiu que “não tinha instruções” para uma decisão do Conselho sobre possível adesão de novos membros. (Valor)

