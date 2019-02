Patrícia Faermann (Jornal GGN)

Se a trégua no conflito comercial com a China favoreceu os Estados Unidos, que aumentou a exportação de grãos de soja, impactou diretamente na venda do Brasil, que teve que suspender o comércio.

Diante da volta dos acordos comerciais junto aos Estados Unidos, a China passou a optar pelos grãos de soja dos norte-americanos, que diante de outras condições do cenário brasileiro afetou a exportação do país.

De acordo com agricultores e empresas do setor, a taxa de retorno dos portos e o fortalecimento do real vão impactar no ciclo 2019/2020 do plantio da soja, que tem início em setembro.

Com isso, o estado do Mato Grosso, que é o principal produtor do grão no Brasil, terá a colheita de cerca de 32 milhões de toneladas nesta temporada, mas até agora não vendeu metade de sua produção do ciclo anterior, de 2018/2019.

