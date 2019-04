Um forte temporal, que desabou durante a madrugada do sábado para domingo, dia 31, deixou um rastro de destruição e causou enormes prejuízos na cidade. Lojas comerciais foram invadidas pelas águas, carros atolados, ruas destruídas e ainda a sensação de medo que tomou conta da população.

Várias lojas comerciais foram invadidas pelas águas, no centro comercial da cidade. Na avenida Tapajós, em quase toda a sua extensão, foram vários os veículos que ficaram cobertos de água. Nos bairros da periferia da cidade, ruas ficaram intransitáveis, obrigando a Prefeitura a colocar equipes, com máquinas e caçambas para recolher entulhos e desentupir bueiros. Na estrada do Pajuçara, moradores que voltavam de uma festa, ficaram atolados por mais de 5 horas, mesmo em carros equipados com tração nas quatros rodas. Em vários pontos da cidade, simplesmente o trânsito parou e obrigou a motoristas a buscar abrigo fora de seus veículos.

DEFESA CIVIL

A Defesa Civil municipal foi acionada para fazer trabalhos preventivos em vários pontos da cidade. O prefeito Nélio Aguiar informou, em uma rede social, que mobilizou equipes da Seminfra e da Defesa Civil para identificar os locais mais afetados pelo temporal.

No domingo pela manhã, foi possível ver várias lojas do centro comercial abertas, para limpeza e contabilizar os prejuízos causados pelas fortes chuvas. Em vários pontos da cidade, equipes de limpeza da Prefeitura faziam a remoção de entulhos e tentavam tapar buracos nas vias que foram danificadas.

Segundo dados meteorológicos, está foi a chuva mais intensa que desabou na cidade neste inverno amazônico, período entre dezembro e março com registro de maior volume de chuvas na região.

AUXÍLIO

Equipes da 4ª Regional da Defesa Civil Estadual em Santarém, no oeste do Pará, já trabalham em parceria com a Prefeitura do município no reparo aos danos causados pela forte chuva que caiu na sede municipal neste final de semana. Tanto a Defesa Civil do Estado quanto o Corpo de Bombeiros Militar auxiliam com serviços de cortes e retiradas de árvores, escoamento de água em residências e no atendimento a vítimas de acidentes automobilísticos.

O Estado está prestando apoio à Prefeitura porque não foi decretada situação de emergência. Por enquanto, a Defesa Civil Municipal de Santarém está à frente das ações assistenciais para minimizar os danos e prejuízos causados pela forte enxurrada que atingiu a cidade.

Leia também: