Santarém, Juruti e Óbidos recebem nas próximas semanas um projeto itinerante sobre preservação ambiental que está levando teatro, cinema e muita diversão aos municípios de quatro estados por onde passou. O Conexão Sustentável Alcoa, que já passou por Minas Gerais (Poços de Caldas), São Paulo (Divinolândia), e Maranhão (São Luis) chega ao Pará, amanhã, dia 06, para cumprir uma programação no estado até o dia 06 de dezembro.

As apresentações teatrais e sessões de cinema ocorrem em uma estrutura com capacidade para 30 pessoas, rampa de acesso e espaço para cadeirantes. A sala é climatizada e tem estrutura de som e luz especiais para garantir que o público aproveite ao máximo cada espetáculo.

As peças ficarão à cargo da companhia Trip Teatro. Em “Quiz Intergalático” dois palhaços-cientistas pretendem fazer uma viagem ao espaço. Antes, porém, terão de entender como funciona o planeta Terra, o que vai levá-los a descobertas sobre a importância da preservação do meio ambiente. O público, formado principalmente por crianças, “viaja” e aprende junto com os personagens.

“Com o Projeto Conexão Sustentável, buscamos nos conectar com as comunidades locais. Demonstramos que conceitos de sustentabilidade e inovação andam juntos, gerando valor”, diz a diretora de Relações Governamentais e Comunicação da Alcoa, Michelle Shayo.

Essa é a segunda etapa do Conexão Sustentável Alcoa em 2019. Nos últimos meses uma outra estrutura – o Palco Móvel – percorreu milhares de quilômetros por estradas do Sudeste, Nordeste e Norte do País e promoveu 96 sessões de teatro. “Projetos com esse perfil, que levam cultura até perto das pessoas, são importantes porque ajudam a formar plateias e ao mesmo tempo conscientizam o público”, diz Jefferson Bevilacqua, da Magma Cultura.

Aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, o Conexão Sustentável Alcoa é realizado pelo Ministério da Cidadania e Magma Cultura. O projeto tem patrocínio da Alcoa e apoio das prefeituras municipais.

PROGRAMAÇÃO

Sessões intercaladas de cinema e teatro

8h – 9h30 – 14h – 15h30 – 19h

SANTARÉM/PA

06/11 – E.M. Eilah Gentil – R. do Rosário, s/n – B. Santarenzinho

07/11 – E.M. Princesa Isabel – Av. Tancredo Neves, s/n – B. Nova República

08/11 – Fluminense Atlético Clube – Av. Presidente Vargas, 1817 – B. Santa Clara

09/11 – E.M. César Simões Ramalheiros – R. Henrique Saraiva, s/n – B. Área Verde

JURUTI/PA

Comunidades:

11/11 – Tabatinga

12/11 – Igarapé Açu

13/11 – Café Torrado

14/11 – São Pedro

15/11 – Praça da Cidade

18/11 – Comunidade São Benedito – Escola Teófilo

19/11 – Jabuti

20/11 – Urucurana

21/11 – Terra Preta do Salé

25 A 29/11 – Tribódromo

ÓBIDOS/PA

02 a 06/12 – Praça da Cultura Palácio José Verissímo

