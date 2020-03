Com a retomada das buscas ontem, dia 1°, subiu de sete para 13 o número de mortos durante o naufrágio do barco de passageiros Anna Karoline III, no rio Amazonas, em trecho perto de Laranjal do Jari (AP). Não há uma estimativa de pessoas desaparecidas.

A embarcação partiu na sexta-feira (29) de um porto próximo a Macapá (AP) rumo a Santarém (PA) e naufragou por volta das 5h do dia seguinte. Segundo o capitão da embarcação, Paulo Márcio, ventava forte no momento do acidente.

Ele informou ainda que a embarcação foi vistoriada pela Capitania dos Portos quando saiu do porto de Santana. Afastando qualquer possibilidade de superlotação de passageiros ou carga.

De acordo com a Defesa Civil do Amapá, 46 pessoas sobreviveram ao naufrágio, entre passageiros e tripulantes. Contrariando informação prévia da Marinha, o coronel do Corpo de Bombeiros Janary Picanço, afirmou que o barco não possuía uma lista oficial de passageiros.

“Não temos como dizer a quantidade de pessoas desaparecidas”, afirmou Picanço, em entrevista coletiva. Ele é o coordenador da Defesa Civil no Amapá.

Oito dos treze mortos são mulheres. Uma das vítimas já foi identificada, Marlene de Souza Alves. O acidente ocorreu em um local remoto, o que dificulta a logística. As buscas foram interrompidas no início da noite de domingo e serão retomadas nesta segunda (2).

O resgate está sendo feito em conjunto pelos governos estaduais do Pará e do Amapá, que enviaram 18 mergulhadores de resgate, além de médicos e aeronaves.

Neste domingo, foi aberto um centro de acolhimento em Macapá, para atender aos familiares de desaparecidos e receber e identificar os corpos.

CENA DE FILME

Uma das sobreviventes do naufrágio do navio Anna Karoline 3, no Sul do Amapá, no sábado (29), Vanderleia Mendes Monteiro, 45 anos, contou os momentos de pânico que passou junto com o marido e filho para escapar da embarcação antes de afundar.

Era por volta de 4h, quando na volta do banheiro ela viu um outro barco ancorando ao lado do navio, logo depois ouviu um grito de que a embarcação estava afundando. Segundo ela, tudo aconteceu em poucos segundos.

“Quando eu voltei para a rede a gente viu um barco ancorar junto, porque é de praxe acontecer, parar outro barco na viagem até Santarém. Aí nessa hora a gente ouviu alguém gritando: ‘tá caindo na água’. Mas isso foi muito rápido, questão de segundos. Nisso o barco do lado e navio viraram um pouco. Aí depois a gente soube que o outro barco se soltou, se não ele ia virar também. E aí o navio virou com a gente ainda dentro”, relatou a sobrevivente.

Vanderleia ainda conseguiu pegar um colete salva-vidas e segurar o filho Nicolas, de 11 anos, junto com o marido Nilson Rocha Monteiro, de 49 anos, que ficou empurrando os dois, já que a mulher não sabe nadar. Para fugir do naufrágio, ela relata que eles tiveram de sair pela janela da embarcação e subir pela lateral do navio.

“A gente saiu pela janela do barco e foi tateando na parede do lado de fora. Enquanto ele vinha virando, a gente ia subindo. Parecia cena de filme. Eu acho que depois a maresia levou a gente rápido e vimos de longe o barco afundando. Foi aí que esse outro barco pegou a gente, resgatou e levou para outra balsa”, detalhou Vanderleia

As buscas por sobreviventes, que haviam sido suspensas por volta das 19h30 do sábado, foram retomadas às 6h de domingo. Estão no local 18 mergulhadores de resgate dos Bombeiros do Amapá e Pará, além de duas embarcações da Marinha do Brasil.

A viagem entre Santana e Santarém dura em média 36 horas. A previsão de chegada em Santarém era às 6h de domingo (1º).

As causas do acidente ainda não foram divulgadas. O comandante da embarcação contou à Marinha que um vento forte atingiu a embarcação, e derrubou passageiros na água. Um inquérito foi instaurado para investigar o caso. (Com informações da FSP e G1)

Texto atualizado aos 10:45 horas.

