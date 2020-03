O governo do Amapá atualizou ontem, dia 3, a lista de mortos identificados e pessoas desaparecidas após o naufrágio da embarcação Anna Karoline 3 no sábado (29), no Sul do Amapá.

Os números mostram que aumentou para 22 o número de mortos. Entre os que faleceram 13 corpos já foram identificados. Outras 25 pessoas ainda estão desaparecidas. São 49 sobreviventes.

Como não havia uma lista de passageiros, documento obrigatório exigido pela Capitania dos Portos no momento da vistoria para liberação da embarcação para viagem, e que até o momento nenhuma autoridade militar marítima explicou sobre este fato, está sendo feita uma listagem com base na reclamação de familiares dos que estavam a bordo.

A lista oficial com os nomes das vítimas e sobreviventes foi divulgada pelo governo do Estado ontem, às 22 horas.

O naufrágio

O Anna Karoline 3 saiu por volta das 18h de sexta-feira (28) de Santana, no Amapá, em direção a Santarém, no Pará. A viagem entre as duas cidades dura, em média 36, horas. A previsão de chegada em Santarém era às 6h de domingo (1º).

Mas a viagem foi interrompida na madrugada de sábado, próximo à Ilha de Aruãs e à Reserva Extrativista Rio Cajari, no Rio Jari. A região fica a 130 km de Macapá, em um local de difícil acesso e comunicação – o chamado de socorro foi feito às 5h, e o helicóptero de resgate do governo do estado só chegou ao local por volta das 14h de sábado.

O Corpo de Bombeiros afirmou que não há um número oficial de vítimas, pois a embarcação não tem uma lista de passageiros para orientar as buscas, mas o que se sabe é que estavam sendo transportadas no mínimo 60 pessoas.

Sobreviventes descreveram que chovia e ventava forte na hora do naufrágio. A Capitania dos Portos ainda vai investigar o que provocou o acidente.

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) identificou que a empresa não tem autorização para operar na rota Santana-Santarém.

A Polícia Civil do Amapá abriu um inquérito para apurar criminalmente o caso e busca identificar se a embarcação estava com excesso de carga. O Ministério Público Federal (MPF) e o Ministério Público (MP) estadual também se mobilizam para investigar criminalmente as circunstâncias que envolvem o naufrágio. (Com informações do G1)

