Sete trabalhadores foram resgatados em situação semelhante a de escravidão no município paraense de Medicilândia, na região sudeste estado.

A operação de resgate foi encerrada no dia 18 de abril e divulgada pelo Ministério Público do Trabalho na quarta, dia 8.

Os resgatados atuavam em duas fazendas de corte de gado bovino, sem condições dignas de trabalho e moradia, sem instalações sanitárias adequadas e sem o registro na Carteira de Trabalho.

A água consumida pelos trabalhadores era retirada de igarapé ou poço artesiano e o mato era utilizado para as necessidades fisiológicas.

Os fiscais também encontraram agrotóxicos armazenados no mesmo local dos alojamentos, o que poderia colocar em risco a saúde dos trabalhadores.

Os proprietários das fazendas, que são irmãos, vão ter de pagar aos empregados verbas trabalhistas que somadas contabilizam cerca de R$100 mil reais. Eles também assinaram um Termo de Ajuste de Conduta em que se comprometeram a regularizar a situação dos empregados.

O MPT vai ajuizar ação civil pública para cobrar indenização por dano moral coletivo por submissão de trabalhadores a condições degradantes de trabalho.

Além da responsabilização trabalhista, os empregadores poderão ter de pagar indenização por dano moral coletivo e responder por crime de trabalho análogo à escravidão.

A operação contou com a participação do Ministério Público do Trabalho do Pará e do Amapá, Auditoria Fiscal do Trabalho, Defensoria Pública da União e Polícia Rodoviária Federal. (EBC)

