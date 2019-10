Pecuaristas, agentes financeiros e gestores ligados à cadeia da pecuária estão convidados a participar do seminário “Pecuária sustentável no Tapajós: como tornar a atividade produtiva mais sustentável”, que vai acontecer em Itaituba, na quinta-feira, dia 31 de outubro, no auditório do Sebrae.

O evento é organizado pela Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento do Pará, o Sebrae, o Sindicato dos Produtores Rurais de Itaituba e o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Na ocasião, será apresentada a experiência da Liga do Araguaia, movimento que promove o desenvolvimento da pecuária sustentável no Vale do Araguaia, em Mato Grosso, e ações do Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável, que reúne todos os elos da cadeia.

Representantes do governo do Pará discutirão as estratégias do estado. Também será detalhada a iniciativa Avança Tapajós, com foco nas necessidades da região, e haverá espaço para debates com o público.

A participação é gratuita, porém as vagas são limitadas. Inscrições podem ser feitas em bit.ly/pecuariaitaituba.

