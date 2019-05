Equipe da Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito da Base Candiru, da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), em Óbidos, realizou, na última sexta (26), apreensão de 219 cabeças de gado que eram transportadas sem nota fiscal, vindas de Alenquer, com destino a Iranduba, no Amazonas. A embarcação foi localizada pela fiscalização no lago em frente ao estreito da cidade.

“Com a cheia do rio Amazonas, nesta época do ano, aparece um lago em frente a Óbidos, o que facilita o trânsito de embarcações, principalmente, de gado indo para abate no estado do Amazonas”, informa o coordenador da unidade fazendária, Leonardo Barbosa.

O gado tem valor total de R$ 330 mil, e o valor pago, referente ao ICMS mais multa, foi de R$ 55,8 mil. Após o recolhimento do tributo, a mercadoria foi liberada.

A Sefa atua em áreas de fronteira para controle de mercadorias em trânsito em oito unidades espalhados por todo o Estado: a Coordenação de Belém, responsável pela gerência das ações de trânsito, e a Coordenação de Portos e Aeroportos. A coordenação do Itinga, na rodovia BR-010, km 1481, em Dom Eliseu, na fronteira com o Maranhão, tem o maior volume de entrada e saída de cargas. A coordenação do Araguaia fica na Rodovia PA-447, km 15. A Coordenação Base Candiru fica no Porto de Óbidos; a Coordenação de Serra do Cachimbo, na rodovia BR-163, km 785, em Novo Progresso; a Coordenação do Gurupi, na BR-316, km 280, em Cachoeira do Piriá; a Coordenação Carajás, na Rodovia Transamazônica, km 9, em Marabá e Coordenação do Itinga em Dom Eliseu. (Agência Pará)

