Os consumidores de energia elétrica em Santarém pagam anualmente mais de R$ 20 milhões com taxa de iluminação pública. O dinheiro que é arrecadado pela concessionária de energia, é todo transferido para a conta da Prefeitura de Santarém.

Segundo dados, sobre a cobrança da Contribuição de Iluminação Pública (CIP), enviados ao vereador Ney Santana (PSDB), em 2017 foi arrecadado o montante de R$ 21.793.000,00 com a CIP. No ano seguinte, 2018, o valor arrecadado foi maior e chegou a R$ 23.913.000,00.

De posse destes dados, o parlamentar santareno, disse ter estranhado estar incluso, no projeto de lei, enviado pelo Executivo, pedindo autorização para firmar contrato de operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal no valor de 123 milhões de reais, investimentos em iluminação pública, no montante de R$ 40 milhões.

“Com base nesses dados não há necessidade de empréstimo da quantia alocada para iluminação pública. O que é arrecadado com a CIP é suficiente para fazer investimentos no setor”, argumentou o vereador tucano. A sugestão de Ney Santana é que o recurso, que seria investido neste setor, seja destinado a outras áreas.

