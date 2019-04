O mesmo pedido foi feito pelos ribeirinhos “nós solicitamos uma visita a uma comunidade, pode ser quilombola ou ribeirinha, para a gente se reunir em um local para conversar, onde eles possam nos ouvir e saber o que passamos” explica Maria de Fátima Lopes, coordenadora da comunidade ribeirinha Boa Nova.

Preocupação semelhante foi expressa pela Deputada Áurea Carolina ao avaliar a visita em entrevista a Comissão Pró-Índio: “Em relação às comunidades, de fato, o tempo foi muito escasso, eu lamento não ter podido visitar os territórios dessas comunidades, gostaria muito de ter ido, e espero poder voltar a Oriximiná em algum momento para estabelecer esse laço de outra maneira com aquelas pessoas” E esclareceu que “a escolha feita na visita de uma passagem rápida em algumas partes do empreendimento e um momento rápido, ao final, de conversa com algumas representações das comunidades quilombolas e ribeirinhas atingidas não seria, certamente, a escolha que nós faríamos em nosso mandato coletivo, porque nós buscamos contemplar a escuta, a participação e o diálogo com as comunidades atingidas, e com o Poder Público com as empresas de uma maneira mais aprofundada”.

Apesar das limitações, as lideranças avaliam que a visita foi importante. Hogayd Costa do Quilombo Boa Vista aponta como aspecto positivo a aproximação com os parlamentares “para começar a conversa”. Já Amarildo Santos de Jesus, da Associação do Quilombo Boa Vista considera que apesar da “pouca oportunidade de falar do nosso conhecimento da área”, a visita foi boa. “Como tinha muita gente, falamos com um, com outro. Os deputados falaram que vão se empenhar para que a empresa passe mais informações para as comunidades”.

Maria de Fátima Lopes da comunidade ribeirinha Boa Nova destaca que foi de suma importância o contato entre os parlamentares, quilombolas e ribeirinhos. “A MRN está há mais de 40 anos em nossa região e nunca ouvi falar que convidou ribeirinhos para conversar junto com câmara municipal, estadual e federal. Nós não éramos nem ouvidos”.

Em relação aos resultados do trabalho da Comissão de Brumadinho, a deputada Áurea destaca que “há uma preocupação por parte da Coordenação, Deputado Zé Silva, e da relatoria com o Deputado Júlio Delgado, de que essa Comissão apresente um bom resultado com a entrega de oito projetos de lei que vão discutir diferentes eixos temáticos sobre a política mineral no Brasil” E completa: “vejo que há uma ação muito consciente, muito preocupada com a mudança de paradigma”.