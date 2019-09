A Rádio Ponta Negra (890 AM), emissora mais antiga de Santarém, vai passar a transmitir, apartir do próximo ano, em Frequência Modulada (FM).

Foi publicado, no Diário Oficial da União (DOU), na quarta, dia 18, o termo de adaptação de outorga de OM (Ondas Médias) para FM (Frequência Modulada). O documento foi expedido pelo Ministério das da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

A emissora tem agora 120 dias para apresentar ao ministério, para devida aprovação, o projeto de local e utilização dos novos equipamentos da rádio. Além de solicitação de uso da radiofrequência à Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). Só então entrará no ar na nova frequência.

Pertencente ao empresário Nivaldo Pereira, a Ponta Negra já sabe qual será o seu novo dial: 100,9 MHz. A continuar nesse ritmo, deve entrar para história em Santarém como a 1ª AM a migrar para FM.

Na história do rádio de Santarém, a Ponta Negra é a mais velha das emissoras da cidade, oriunda da Rádio Clube de Santarém (ZYR-9) foi fundada pelo advogado e vereador Jônatas de Almeida e Silva, em 24 de outubro de 1948.

Na região oeste do Pará a primeira AM a virar FM foi a Tapajoara, cujo dono é o ex-deputado estadual Wilmar Freire (MDB). Com a mudança, a emissora virou Ita FM.

Leia também: