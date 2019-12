Nas comunidades quilombolas Arapucu e Muratubinha, foram realizadas reuniões informativas, nos últimos dias 15 e 16, convocadas pela Fundação Cultural Palmares (FCP) para tratar do licenciamento ambiental e da Linha de Transmissão 230kV Oriximiná-Juruti-Parintins que está sendo implantada pela Parintins Amazonas Transmissora de Energia S.A, uma empresa da Celeo Redes Brasil e Elecnor.

A agenda teve por objetivo informar e consultar as comunidades sobre o plano de trabalho e o cronograma dos estudos que avaliarão os impactos do empreendimento para os quilombolas e estabelecerão as medidas de mitigação e compensação. O linhão atravessará a Terra Quilombola Muratubinha, Mondongo e Igarapé Açu dos Lopes e será implantada a 220 metros da Terra Quilombola Arapucu, ambas situadas no município de Óbidos. Nessas comunidades vivem cerca de 260 famílias que terão suas vidas alteradas com o advento do novo empreendimento.

Cerca de 180 pessoas compareceram às duas reuniões em que as empresas envolvidas na implantação do empreendimento – Parintins Amazonas Transmissora de Energia S.A, Celeo Redes, Elecnor, Dossel e Quarteto Consultoria – prestaram esclarecimentos aos quilombolas. Estiveram presentes também moradores de comunidades ribeirinhas vizinhas, representantes da Comissão Pró-Índio de São Paulo, da Pastoral Social da Diocese de Óbidos.

A Fundação Cultural Palmares é o órgão federal que tem a responsabilidade de se manifestar em processo de licenciamento ambiental quando um empreendimento afeta Terras Quilombolas e conduzir a consulta livre, prévia e informada. George Alan Ramalho Pereira, representante da FCP nas reuniões explica que o Estudo do Componente Quilombola no âmbito do licenciamento ambiental, “é uma radiografia da comunidade em todos os seus aspectos. Aspectos comportamental, laboral, espiritual, identificação territorial, dos seus patrimônios imaterial e material, enfim, toda a atividade que compõe a estrutura da comunidade. ”

Temas debatidos