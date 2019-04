Na noite do último sábado (30) foi realizada a 5ª Edição do Prêmio Vox Empresarial, no Barrudada Tropical Hotel. Foram 32 premiações, entre as marcas mais lembradas e empreendedores.

A pesquisa de mercado foi realizada em 50 bairros da cidade de Santarém, no período de 2 a 13 de fevereiro de 2019, pela equipe do Instituto Acertar, de Belém, coordenada pelo sociólogo Américo Canto, especialista nesse tipo de levantamento estatístico. Foram aplicados 815 questionários, tendo como base de consulta para delimitação desse público e as estimativas populacionais realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE).

Segundo o publicitário e idealizador do prêmio, Jonas Meneses, o prêmio é o reconhecimento do trabalho das empresas na região. “Realizamos uma pesquisa nos bairros da cidade e a pergunta não poderia ser mais simples: Quando se fala em (categoria), qual a primeira marca que lhe vem à cabeça? A partir disso temos as empresas mais lembradas de Santarém. Já estamos na 5ª edição. O Prêmio Vox está consolidado como a maior e mais importante premiação empresarial do Oeste do Pará”, ressaltou.

Este ano, as empresas premiadas por categoria foram: Plano de Saúde: Unimed; Perfumaria e beleza: O Boticário; Clínica Veterinária: Center Pet; Curso Profissionalizante: Senai; Faculdade Particular: Unama; Curso de Informática: Amazon Cursos Profissionalizantes; Farmácia de manipulação: Bio Ativa; Construtora: R Branco Engenharia; Laboratório Médico: Laboratório Celso Matos; Empresa de formaturas: Tapajós Formaturas; Loja de utilidade doméstica: Supermix; Decoração de festas e eventos: Rama flores e eventos; Gás de Cozinha: Fogás; Agência de turismo: CVC; Panificadora: Bom Pão; Pizzaria: Massabor; Supermercado: CR Supermercados; Peixaria: Peixaria Rayana; Hotel: Barrudada Tropical Hotel; Clube de Lazer: AABB; Loja de venda de celular: Casa do Celular; Loja de material de construção: Armazém da Construção; Auto Escola Auto Escola Santarém, Concessionária de Carro: Via Marconi; Móveis para Escritório: Lar Brasil; Provedor de internet: Zum Telecon; Empresa de Agronegócio: Cargill.

Além das empresas, durante a cerimônia foram conhecidos também empresários e empresárias que se destacaram no ramo dos negócios e contribuíram para a geração de emprego e renda da região. Receberam como Homenagem Especial os advogados Wagner Colares, Levinelson Nascimento, Edenmar Machado e André Lisboa, da Sociedade de Advogados Colares, Lisboa, Machado & Nascimento. O Prêmio Vox Jovem foi para Eduardo Souza do Nascimento, proprietário da empresa Casa das Milhas.

As mulheres também foram reconhecidas. A Dra. Wall Monteiro recebeu o Prêmio Vox Mulher da cidade de Alenquer. Desde 2006, o município já conta com a clínica de odontologia e já é referência na cidade Ximanga.

O Prêmio Vox Mulher do município de Uruará foi para Elcy Gutzeit, a Rainha do Cacau. Já o Prêmio Vox Mulher de Santarém foi para Eliane Machado Lima Chaves. A empresária possui 22 anos no ramo imobiliário na cidade.

