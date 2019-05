Blog do Jeso

Uma das emissoras de maior audiência no oeste do Pará, a TV Tapajós está no vermelho. Ela é afiliada da Rede Globo em Santarém.

Planilha contábil da empresa obtida pelo blog, referente a janeiro deste ano, aponta, por exemplo, “prejuízo acumulado” de R$ 916.766,14.

No período, a receita foi de quase R$ 600 mil (ou exatos R$ 593.835,98).

A Rádio e TV Tapajós Ltda é considerada a galinha dos ovos de ouro do espólio de Joaquim da Costa Pereira. É gerida desde a morte do empresário, em janeiro de 2010, por Vânia Pereira Maia, uma das 6 herdeiras.

Em março deste ano, Vânia teve que recorrer à Justiça para sacar R$ 255,6 mil do espólio, com propósito de adquirir 4 veículos para emissora. Conseguiu a autorização.

O sinal amarelo de ladeira abaixo da empresa no vermelho acendeu.

