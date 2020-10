A Polícia Federal apreendeu ontem, dia 9, em Santarém, quatro aviões e 72 barras de ouro, avaliadas em R$ 14,8 milhões.

As 72 barras de ouro totalizaram 44,9 kg e foram encontradas dentro de um cofre em uma das residências alvo da operação. No mesmo lugar, também foram apreendidos R$ 149 mil e US$ 20 mil, em espécie.

Os policiais federais deflagraram a operação Ouro Fino contra garimpos clandestinos e o “esquentamento” do ouro para criar uma falsa legalidade ao minério extraído ilegalmente. A PF cumpriu oito mandados de busca e apreensão nos municípios de Santarém e Itaituba.

A Operação “Ouro Frio”, como a denomina a Polícia Federal, apura não apenas atividades clandestinas em garimpos, mas também o processo chamado “esquentamento”, que pretende dar aparência de legalidade à extração ilegal do mineral. O Ministério Público Federal (MPF) participa das investigações.

Para o cumprimento dos mandados, expedidos em decisão liminar da 2ª Vara da Justiça Federal de Santarém, a PF mobilizou mais de 30 policiais, entre agentes, escrivães e delegados.

A Polícia Federal estima que a “Ouro Frio” (referência à origem clandestina, sem documentação legal) permitirá o bloqueio de R$ 14 milhões, valor calculado de bens usurpados da União. A decisão da Justiça Federal ainda suspendeu os voos da empresa investigada que faziam a rota até pista de pouso próxima a garimpo ilegal.

Leia também: