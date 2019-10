O vereador Paulo Gasolina (DEM) levou à tribuna três requerimentos de sua autoria. “Com o intuito de acompanhar e fiscalizar a aplicabilidade do recurso de R$ 123 milhões, votado nesta Casa de Leis, onde ainda paira dúvidas. É função do vereador, fiscalizar qual o valor destinado para cada bairro e se existe a participação do líder comunitário e da comunidade no projeto”.

Pediu para formar uma comissão para acompanhar todo desenrolar do projeto, a fim de que a população não seja penalizada em um futuro próximo. Mencionou a situação da iluminação pública, no qual o próprio prefeito em sua fala teria afirmado que terá uma redução de 40%. “Então que esta redução possa ser repassada ao consumidor final, que paga uma taxa absurda de iluminação pública. Com essa redução, tenho convicção que quem ganhará é o povo, porque irá pagar uma taxa mais barata”.

O trabalho que está fazendo é pautado no que foi dito nesta Casa de Leis, que tem como objetivo ajudar a população de Santarém. Finalizando, citou que um dos seus requerimentos solicita informações ao prefeito e à Secretaria Municipal de Infraestrutura, no momento que forem trocar as lâmpadas, para onde irão às lâmpadas que foram substituídas.

O vereador fez uma sugestão para que essas lâmpadas substituídas sejam colocadas principalmente nas escolas de Santarém e nos lugares públicos que mais necessitam, com o acompanhamento da comissão que será formada. (Ascom/Câmara Municipal)

