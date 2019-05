O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), informou a redução nos índices de criminalidade durante o mês de abril no Pará. Os casos de homicídio, por exemplo, caíram 38% se comparados aos registrados em abril de 2018, o que representa a preservação de 141 vidas. Os dados foram apresentados hoje, em entrevista coletiva.

De acordo com os dados divulgados pela Segup, em abril de 2018 foram registrados 380 homicídios contra 237 em abril deste ano. Essa é a redução mais significativa registrada da taxa de homicídios no mês de abril desde o ano de 2010. Já o crime de latrocínio, (roubo seguido de morte) apresentou redução de 39% no Estado. No ano de 2018, o número correspondeu a 23 ocorrências. Neste ano, foram 14 registros.

Nos casos de roubos, a redução foi de 30%, com 2.673 casos a menos neste ano. Os registros apontam 8.852 ocorrências em 2018 e 6.179 em 2019. Também é a maior taxa de redução de roubos comparando todos os meses de abril, desde o ano de 2010.

Os números de roubos a pedestres tiveram redução também de 30% em todo o Pará, com 7.405 casos em abril de 2018 e 5.161 em abril de 2019, resultando em uma diminuição de 2.244 ocorrências. Já os dados de roubos a veículos apresentaram diminuição de 52%, 583 em 2018 e 280 em abri de 2019.

Os roubos a coletivos tiveram redução de 67%. Nos meses de abril de 2018 e 2019, o Pará computou 115 e 38 ocorrências, respectivamente, apresentando diminuição de 77 casos.

Para o secretário de segurança pública, Ualame Machado, as reduções são resultado do trabalho integrado e planejado. “Os dados verificados são frutos de um trabalho intenso do Sistema de Segurança Pública, que atua não só na ostensividade e prevenção, mas também em uma repressão qualificada. Nós trabalhamos para que os crimes não ocorram, mas uma vez que eles aconteçam que a resposta seja dada rápida e eficaz à sociedade”, afirmou.

MAIS NÚMEROS

Os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), que envolvem dados gerais de homicídios, latrocínios e lesão corporal seguida de morte, demonstraram uma redução de 37% nos casos. Em abril de 2018 foram 402 ocorrências registradas, enquanto que no mesmo período de 2019 foram 255 ocorrências – 147 crimes a menos.

No comparativo dos números acumulados de 1º de janeiro a 30 de abril dos anos de 2018 e 2019, os registros de homicídio também apresentam redução de 27%. Com a preservação de 356 vidas. Tendo sido computadas, nesse período, no ano passado, 1.322 ocorrências e 966, no mesmo período em 2019.

Em relação ao número de roubos no Estado foram computados 39.103 roubos no ano de 2018 de 1º de janeiro a 30 de abril. Já neste ano reduziram para 28.682, no mesmo período. Apontando diminuição de 27% nas ocorrências de roubos no Pará, ou seja, 10.421 roubos a menos.

REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

A redução dos registros de homicídios na Região Metropolitana de Belém, no período de 1 a 30 de abril, comparando os anos de 2018 e 2019, corresponde a 68%. Em 2018, o número de homicídios totalizou 186 e este ano, 60, quando 126 vidas foram preservadas.

No período de 1º de janeiro a 30 de abril, ao comparar os anos de 2018 e 2019, a redução do crime de homicídio é de 49%, com 259 mortes a menos. No ano passado, 528 homicídios foram computados e 269 este ano.

Os casos de roubos, na RMB, ao comparar abril de 2018 e abril 2019, reduziram em 32%, com 5.446 registros em 2018 e 3.691 este ano, o que resultou em 1.755 roubos a menos. (Agência Pará)

Leia também: