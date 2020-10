O valor da produção agrícola no Pará atingiu 10,8 milhões em 2019, superando o ano anterior em 800 milhões de reais. O estado foi o maior produtor nacional de Mandioca (3,7 milhões de toneladas), Dendê (2,5 milhões de toneladas), Açaí (1,3 milhão de toneladas), Abacaxi (321 mil toneladas) e Cacau (129 mil toneladas), que juntos são responsáveis por 6,3 milhões do valor total de produção. Os dados são da Pesquisa Agrícola Municipal (PAM) divulgada no dia 1°, pelo IBGE.

Para além de se destacar na produção de todos os produtos citados, o estado do Pará é líder absoluto na produção de dendê, cuja produção nacional é de aproximadamente 2,6 milhões de toneladas, e 2,5 milhões saem do Pará; e de açaí, em que o Pará é responsável pela produção de 2,8 milhões dos 3 milhões produzidos em todo o Brasil. O valor da produção do açaí atinge 30,2 milhões em todo o país, estando 28,8 milhões apenas no Pará. Já o dendê tem valor de produção no Brasil de 642 mil reais, em que 636 mil estão no Pará. Ou seja, o estado responde sozinho por mais de 90% do valor total nacional de ambos os produtos. Os municípios que mais produzem dendê são Tomé-Açu (2,1 milhões de toneladas) e Tailândia (942 mil toneladas), e os que mais produzem açaí são Cametá (746 mil toneladas) e Igarapé-Miri (400 toneladas).

Já o valor da produção da mandioca atingiu1,5 milhão no estado, enquanto o do abacaxi atingiu 271 mil e o do cacau 1,1 milhão. A mandioca, o abacaxi e o cacau foram produzidos em maiores quantidades nos municípios de Cametá (545 toneladas), Conceição do Araguaia (256 mil toneladas), e Altamira (991 toneladas), respectivamente.

Além disso, o limão e a pimenta do reino também são produzidos massivamente na região, que alcança o posto de segunda maior produtora nacional dos produtos, correspondendo a 105 mil e 35 mil toneladas produzidas, respectivamente. O valor de produção do limão é de 106 mil reais, enquanto o da pimenta do reino é de 223 mil reais.

Em seguida destaca-se o coco, cujo valor de produção no estado foi de 93 mil reais, com 175 mil toneladas produzidas, o que levou o estado ao terceiro lugar entre os maiores produtores nacionais do alimento. A banana, também produzida em larga escala no Pará, gerou 381 mil toneladas no ano de referência.