Em seu discurso de Páscoa aos movimentos populares do mundo , o Papa Francisco incentivou os ativistas a manter seus esforços e suas esperanças sob a pressão de uma pandemia. Ele repetiu abstenções familiares sobre a “idolatria do dinheiro” e a “conversão ecológica”. Mas ele também se permitiu oferecer uma única proposta de política na qual os movimentos poderiam trabalhar: “Pode ser a hora”, disse ele, “de considerar um salário básico universal”. Isso aponta inconfundivelmente para o que geralmente é conhecido como renda básica universal – um pagamento em dinheiro substancial e regular às pessoas apenas por estarem vivas.

Em 2015, relatei como a ideia estava se tornando moda no Vale do Silício, bem como entre ativistas da direita e da esquerda americanas. Desde então, uma luminária após a outra manifestou apoio e Andrew Yang teve uma exibição surpreendentemente forte nos primeiros dias da campanha presidencial democrata, concentrando-se quase exclusivamente na renda básica. (John W. Miller também escreveu sobre o UBI for America .)

Agora, países como os Estados Unidos estão normalizando pagamentos em dinheiro do governo a indivíduos como parte dos esforços de ajuda do Covid-19. A declaração do Papa Francisco se baseia nessa rápida escalada, de uma fantasia periférica para um grito de guerra global. Ele também mencionou a renda básica falecida no mês passado, durante uma reunião com os ministros das Finanças.

Por que o chefe da Igreja Católica Romana defende uma política econômica ainda pouco testada e ainda radical?

Não seria a primeira vez. O ensino social católico moderno começou com a encíclica “Rerum Novarum ” do papa Leão XIII em 1891, que procurava abordar a crescente desigualdade econômica daquela época dourada – uma não muito diferente da nossa. Leo buscou uma resposta aos conflitos entre trabalho e capital que rejeitavam as tendências absolutistas de cada um.

Leo afirmou o direito à propriedade privada e os direitos do trabalho organizado, mas também procurou transformar os dois. O objetivo dos governos, ele aconselhou, deveria ser “induzir o maior número possível de pessoas a se tornarem proprietários”. Ao ampliar drasticamente o acesso ao capital, ele queria reorientar completamente a relação entre capital e trabalho.

Não se tratava de um desenho detalhado da política, mas de um pedido de experimentação, e foi ouvido. Na Itália, os católicos trabalharam em paralelo com os comunistas para criar uma das principais economias do mundo para empresas cooperativas de propriedade democrática. As realizações das cooperativas de trabalhadores da Mondragon no país basco e das cooperativas de crédito norte-americanas são descendentes diretos do chamado do Papa Leão.

Hoje ainda vemos evidências disso, pois os empresários católicos adotam a propriedade dos funcionários e a Campanha Católica para o Desenvolvimento Humano apoiou uma cooperativa de trabalhadores que agora faz máscaras protetoras para os cuidadores . O papa Leão não inventou negócios cooperativos, de forma alguma, mas seu incentivo criou espaço para que outros experimentassem e tivessem sucesso.

Ao empurrar os formuladores de políticas sociais para a renda básica, o Papa Francisco parece estar fazendo algo semelhante. Ele está semeando a ideia entre elites políticas e movimentos sociais, convidando ambos a explorá-la. Como em “Rerum Novarum“, ele os está dirigindo para uma estrutura potencialmente transformadora do pensamento econômico – uma que não seja de soma zero nas condições atuais, mas que altera completamente o terreno, como poderiam fazer pagamentos em dinheiro universais. Isso também pode se tornar uma ponte entre os partidários; renda básica tem atraído o interesse de direções em contrário divergentes como Martin Luther King Jr. ao lado de Richard Nixon , o Instituto Cato ao lado do Instituto Roosevelt .

Apesar do entusiasmo pela renda básica em locais de elite como o Vale do Silício, alguns de seus casos de teste mais reveladores foram naquilo que o Papa Francisco chama de “periferias” – as partes do mundo distantes dos centros de poder, onde as vozes proféticas frequentemente não são ouvidas. . O programa Bolsa Família do Brasil ajudou a tirar milhões de pessoas da pobreza com pagamentos em dinheiro, por exemplo, e o Fundo Permanente do Alasca cortou verificações anuais aos residentes desde meados da década de 1970. Ambos os programas são populares e resistiram aos regimes de partidos políticos concorrentes.

O que pode ser mais desconcertante para um papa que adota renda básica é a ênfase de longa data da Igreja Católica na importância e dignidade do trabalho. Pagar às pessoas se elas trabalham ou não pode parecer uma afronta a essa ética.

Na mensagem da Páscoa , o Papa Francisco falou da necessidade de acesso universal ao trabalho, ao lado de moradia, terra e comida. Mas várias vezes, ele também enfatizou os tipos de trabalho que passam despercebidos e despercebidos. Isso inclui “as pessoas, especialmente as mulheres, que multiplicam pães nas cozinhas de sopa”, bem como o trabalho de ativistas do movimento, como os que ele estava abordando.

Ele criou a renda básica no contexto dos trabalhadores informais – “vendedores ambulantes, recicladores, artistas de rua, pequenos agricultores, trabalhadores da construção civil, costureiras, os diferentes tipos de cuidadores” – com a esperança de que a renda básica “reconhecesse e dignificasse os nobres, tarefas essenciais que você realiza. ” O trabalho real, ele enfatizou, não é apenas o que é reconhecido com um salário ou o que ocorre em uma empresa registrada. Esses outros tipos de trabalho também merecem reconhecimento na economia.

Se colocarmos Papas Francis e Leo em diálogo, também poderemos identificar uma advertência: a renda básica deve basear-se na co-propriedade. Muitos programas de transferência de renda fazem isso usando um veículo, como um fundo soberano; portanto, fica claro que o dinheiro que as pessoas recebem é um dividendo sobre o que são co-proprietários, não um folheto que deve ser uma fonte de vergonha ou um sinal de fracasso. Uma renda básica baseada na propriedade também seria menos provável de ser vítima da distância cada vez maior entre a riqueza da classe capitalista e a extensão dos serviços públicos em que todos podem contar. Para ser significativo, a renda básica deve ser feita de solidariedade, não de migalhas.

Para aqueles de nós nos Estados Unidos, pode-se perguntar se essa afirmação papal pode afetar o agora presumido candidato democrata ao presidente Joe Biden, católico romano. Biden se opôs à renda básica, temendo que isso levasse as pessoas a “ficar em casa e não fazer nada” (embora as evidências sugiram o contrário ). Seu papa poderia mudar de idéia? (American Magazine)

