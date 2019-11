O papa Francisco criou ontem, dia 6, a Província Eclesiástica de Santarém elevando a diocese à categoria de arquidiocese.

O Vaticano nomeou como primeiro arcebispo, dom Irineu Roman, atual bispo auxiliar da arquidiocese de Belém. Com isso, o Pará se torna o primeiro estado da região Norte a ter duas duas arquidioceses.

Santarém estava sem bispo no comando da diocese desde 2018, quando dom Flávio Giovenale tomou posse como bispo da diocese de Cruzeiro do Sul, no Acre.

Dom Irineu Roman tomará posse como arcebispo de Santarém no dia 2 de fevereiro de 2020 na Igreja São Francisco de Assis, bairro Caranazal, às 9h.

A celebração contará com a presença do núncio apostólico do Brasil, dom Giovanni D’aniello. Ele é o representante da Santa Sé no país e tem status de embaixador.

A cerimônia também contará com bispos do Regional Norte 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e de outros regionais.

Até o dia da posse, o padre Odirley Maia continuará como administrador diocesano.

(Com informações da Diocese de Santarém e do Blog do Jeso)

