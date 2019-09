A Operação Sorriso, uma das maiores organizações médicas voluntárias do mundo, retorna a Santarém pela 14ª vez para a realização de mais um programa de correção de lábio leporino e fenda palatina, a partir do dia 07 de outubro. Na missão humanitária de Santarém devem ser realizadas cerca de 55 cirurgias entre os dias 09 e 12 do mesmo mês.

Desde o primeiro programa no estado, considerando também as missões que aconteceram em Belém, foram triados mais de 2,2 mil pacientes, com 974 cirurgias realizadas e mais de 20 mil consultas médicas gratuitas oferecidas.

“Desde que iniciamos nossas missões no Pará, onde sempre fomos recebidos com muito carinho, nos surpreendemos com o número de indivíduos nascidos com fissura labiopalatina que necessitavam de atendimento. Neste ano, voltamos para mais uma missão, na qual vamos ultrapassar o número de 1000 cirurgias realizadas no estado. Para a Operação Sorriso é um privilégio continuar a atender todos que nos procuram, incansavelmente, oferecendo a eles a oportunidade de uma vida com saúde e dignidade”, ressalta Charles Rosenburst, diretor executivo da Operação Sorriso.

Assim como em 2018, para participar da triagem, basta comparecer à seleção no dia 07, na EMEF Fluminense, levando documentos de identificação do paciente e também do responsável (caso o paciente seja menor de idade). Pacientes e mais um familiar que residam fora de Santarém poderão solicitar hospedagem gratuita no dia da seleção. Quem foi operado em 2018 também deve retornar nessa data para realizar a consulta pós-operatória de 1 ano.

Após a triagem, os pacientes selecionados passarão por cirurgia com os voluntários da Operação Sorriso no Hospital e Maternidade Sagrada Família, a partir do dia 09 de outubro. Um time de 60 voluntários do Brasil e de outros países participará da missão.

Jantar beneficente

Dia 9 de outubro, o Prato da Boa Lembrança, associação que há 25 anos representa um grupo de restaurantes que estimula o hábito de se levar uma lembrança após a refeição, oferece um jantar beneficente em prol da Operação Sorriso.

Comandado pelos chefs Sandro Mota, Joana Gallo, Ângela Sicília e Beth Beltrão, o jantar acontecerá no Hotel Beloalter, em Alter do Chão, às 20h. O valor do convite é R$ 170,00 e inclui, além de duas entradas, dois pratos principais e duas sobremesas, um prato de cerâmica comemorativo da ação com desenho feito à mão.

“Acompanho a causa há 10 anos e é sempre uma honra participar ativamente do trabalho da Operação Sorriso no Pará. Nosso objetivo é arrecadar o máximo de recursos para ajudar a ONG a manter esta atuação tão necessária na região”, destaca o chef Sandro Mota, Diretor da Regional Norte da Associação do Prato da Boa Lembrança. Toda a renda do jantar será revertida para a Operação Sorriso. Para comprar esta experiência, basta entrar em contato pelo telefone (93) 99901-1656.

