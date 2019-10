A Operação Sorriso (OS), uma das maiores organizações médicas voluntárias do mundo, retornou a Santarém pela 14ª vez, quando 60 pacientes foram operados para correção de lábio leporino e fenda palatina.

De 07 a 12 de outubro, 182 pessoas passaram pela triagem e atendimentos médicos. A ONG contabilizou ainda mais de 1.200 consultas gratuitas e exames de laboratório neste período.

Na ocasião, a Operação Sorriso ultrapassou a marca histórica de mil pacientes paraenses operados desde 2004, ano em que realizou a primeira missão no Estado.

“Isso jamais seria possível sem o apoio e dedicação dos voluntários e parceiros locais, que sempre recebem nossa equipe com muita alegria e não medem esforços para que as missões sejam um sucesso. A cada ano que passa, além das cirurgias realizadas, celebramos também o reencontro com pacientes de anos anteriores, que hoje não escondem mais o rosto de vergonha e vivem uma vida normal,” explica, Fernanda Carbonari, coordenadora de programas da Operação Sorriso.

Os pacientes selecionados passaram por cirurgia com os voluntários da ONG no Hospital e Maternidade Sagrada Família.

“São 14 anos de parceria e dedicação! Para recebermos os pacientes fazemos modificações na nossa infraestrutura, suspendemos o atendimento no bloco cirúrgico e disponibilizamos as salas de cirurgia para o mutirão. Ficamos muito felizes em poder ajudar a melhorar o sorriso de milhares de pacientes”, afirma Rita Aldelania Prata Paz, Gerente de Enfermagem do hospital.

Educacional

No dia 08, a OS ainda organizou um workshop para nove fonoaudiólogas de Santarém e região sobre “Como tratar as alterações da fala relacionadas à fissura labiopalatina”. O curso foi ministrado pela Fga. Mestre Daniela Aparecida Barbosa, voluntária da Operação Sorriso há 5 anos.

