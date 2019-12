A invasão cada vez maior dos territórios do maior felino das Américas, na Amazônia, propiciou uma inusitada cena neste final de semana, uma onça-pintada foi flagrada atravessando uma estrada que está sendo construída pela Mineração Rio do Norte (MRN), no Rio Trombetas, em Oriximiná, oeste do Pará.

O flagrante foi feito há alguns dias e ganhou as redes sociais neste fim de semana.

A obra ocorre em área da Floresta Nacional de Saracá-Taquera. O animal foi filmado no momento em que atravessava a rodovia carregando uma presa.

De acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza e Recursos Naturais (IUCN) e o Ibama, a espécie é classificada como ‘quase ameaçada’.

A construção de estradas e rodovias em áreas onde há matas nativas afeta a vida selvagem, sobretudo pela fragmentação de habitats e mortalidade de animais, devido atropelamentos, por exemplo. Além disso, as construções alteram o comportamento dos bichos, causando também a dispersão nas populações de animais silvestres.

A onça sai de uma margem à outra, sendo observada à distância por operários. Pelo que se vê no vídeo, no instante em que o animal cruza a estrada lentamente não há movimentação de maquinários na pista.

É possível observar tratores parados, sem ninguém operando-os. Antes de chegar ao outro lado da área de mata fechada, a onça-pintada para por alguns instantes, observa quem lhe filma, depois sobe um pequeno morro e some na floresta.

Animal solitário

A onça pintada é um animal solitário, de hábitos noturnos, que pode pesar de 35 a 130 kg. Ela pode medir até 1,90 metro de comprimento e 80 centímetros de altura. Os machos pesam cerca de 20% a mais do que as fêmeas, podendo chegar a 135 kg. Esses felinos habitam áreas que variam entre 10 a 265 Km² ao longo de sua vida.

Por meio de nota, a MRN confirmou o registro do animal na nova estrada que está sendo construída pela empresa. Disse ainda que as atividades, no momento do registro, estavam paradas. Também afirmou que realiza diálogos com funcionários sobre os procedimentos adequados quando um animal silvestre é encontrado.

A orientação, segundo a nota, é para que sempre os funcionários mantenham a calma e deixem o animal passar livremente, como ocorreu no flagrante feito. A nota afirma ainda que a MRN cumpre a legislação ambiental federal.

