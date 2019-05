Jornal GGN

Letícia Catelani deixou a diretoria de Negócios da Apex, Agência de Promoção à Exportação, atirando na ala militar do governo Bolsonaro. Nas redes sociais, a olavista afirmou que foi punida por ter combatido corrupção e se recusado a manter “contratos espúrios”.

“Combati incansavelmente a corrupção e fechei as torneiras que a alimentavam. Estou pagando o preço. Sofri pressão de dentro do governo pela manutenção de contratos espúrios, além de ameaças e difamações. Não me intimidei!”, disparou na internet.

Letícia foi desligada do governo pelo novo presidente da Apex, o militar Sérgio Segóvia. Os militares e a ala olavista estão em guerra pública, com o grupo alinhado a Olavo de Carvalho e Carlos Bolsonaro insinuando que os militares são “traidores”, e um obstáculo à implementação integral da agenda conservadora do presidente eleito.

Indicação do chanceler Ernesto Araújo, Letícia era vista como pessoa “indemissível”, afirma a Carta Capital, porque ter trabalhado na campanha de Jair Bolsonaro.

“Foi ela quem providenciou um avião para levar o cirurgião Antonio Luiz Macedo a Juiz de Fora após Bolsonaro sofrer uma facada, durante a campanha eleitoral.”

Além de Letícia, Segóvia demitiu o diretor Márcio Coimbra, outro indicado de Araújo.

