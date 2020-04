A ecologia é um dos temas do século e, nesse momento, o Covid-19 ocupa as narrativas das mídias. Apesar dos efeitos devastadores na saúde e na economia, a ação humana perante a pandemia parece estar a ser positiva para o ambiente. Saiba mais.

O mundo está precisando de mudança. Esse é o princípio de todo o discurso ecológico! A ação do homem tem vindo a esgotar os recursos do planeta e a destruí-lo, fazendo com que as mais preocupantes situações se manifestem.

Falar da destruição do meio ambiente facilmente nos recorda da ilha de lixo, do recente degelo da Groenlândia, dos incêndios na Austrália ou na nossa Amazônia. Nos recorda também de outras crises ambientais brasileiras, como as tragédias do Brumadinho e de Mariana, onde o rompimento de barragens provocou varias mortes e colocou em causa a saúde pública.

Neste momento, o tema do ambiente passou para segundo plano. As narrativas da mídia focam-se, essencialmente, na saúde e no avanço do Coronavírus, uma pandemia cuja progressão tem apresentado números assustadores em todo o mundo.

Unidos na luta contra a disseminação do vírus, os vários governos internacionais começaram a apresentar decretos que, seguindo as recomendações das entidades de saúde internacionais, que solicitam às pessoas que permaneçam em casa, exceto em caso de necessidade extrema.

A quarentena global que foi motivada fez com que o mundo respirasse, de forma mais livre e os efeitos no meio ambiente começam a sentir-se. Saiba como a pandemia de Covid-19 está a favorecer o meio ambiente.

A sustentabilidade momentânea promovida pelo Covid-19

As imagens sobre o ambiente fazem parte da narrativa da mídia sobre o Coronavírus, embora não ocupem lugar de destaque.

Imagens de satélite sobre a redução dos gases poluentes, a imagem (há tanto tempo não vista) de um céu limpo na China ou o retorno dos golfinhos e dos cardumes de peixes a uma água límpida nos canais de Veneza é um ponto de partida para compreendermos como o inimigo comum – o Covid-19 – gerou comportamentos humanos muito mais condizentes com as necessidades ambientais do planeta.

O recolhimento nos lares promoveu uma redução visível no Efeito Estufa provocado pela emissão de gases e os índices de CO² no ar foram também drasticamente reduzidos com esta alteração comportamental.

O comportamento que motivou a melhoria ambiental

Na base da melhoria do meio ambiente encontra-se o recolhimento das pessoas aos seus lares, a motivação do Home Office como forma de trabalho e também uma paragem momentânea na produção e nas deslocações de curta, média e longa distância.

Todas estas ações, que oferecem desafios evidentes para as pessoas, para as empresas e para os governos, parecem estar a promover, por outro lado, resultados bem positivos no que respeita aos ecossistemas mundiais.

Muitos ambientalistas esperam que, perante as alterações visíveis, possa gerar-se um movimento que permita que o retorno à normalidade, na fase pós-coronavírus, com a consciência da necessidade de manter posturas positivas para garantir que não se perdem os efeitos positivos que este tempo gerou no ambiente.

