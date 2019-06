A revolução causada pelos serviços de streaming está fazendo história no mundo do entretenimento. Depois da explosão causada pela Netflix aos amantes de séries e filmes, outras gigantes seguiram o mesmo sistema on demand para agradar aos seus telespectadores e se manter no jogo da concorrência.

Entrando nessa onda, é vez dos canais por assinatura especializados em esportes tomarem as rédeas da corrida pela preferência do telespectador. Segundo o jornal Estadão, a ESPN e a Globosat adentraram o mundo do streaming online, com conteúdo complementar ao que é transmitido na televisão, sem dispensar o carro chefe das emissoras: os eventos ao vivo.

A acessibilidade aos eventos esportivos não poderia vir em melhor hora. Com o início da Copa do Mundo Feminina, no dia 7 de junho na França, acompanhar o torneio está mais fácil. Os jogos têm transmissão ao vivo pela TV Globo e pela TV Bandeirantes, entre os canais abertos, e SporTV e Band Sports, para os assinantes de TV paga.

Quem acompanha a Seleção Feminina de Futebol sabe que a torcida é emocionante. Sabemos do talento e força das nossas atletas, mas até o momento não conseguimos levantar a taça da Copa do Mundo Feminina – apesar de termos chegado muito perto em 2007, com o vice-campeonato, e em 1999, consagrando o terceiro lugar.

Futebol é paixão nacional

No Brasil, o futebol é um dos esportes mais cativantes com suas torcidas. Acompanhar os jogos, mesmo quando o nosso time do coração não está em campo, já faz parte da nossa cultura.

Dias de jogos de futebol são praticamente rituais: vestimos a camisa do time e nos concentramos em cada momento do jogo. É bastante comum que amigos façam apostas para deixar os campeonatos mais emocionantes ainda. Por vezes, a aposta é feita de modo informal, mas também é possível levar os jogos um pouco mais a sério e acompanhar prognósticos de futebol por meio de sites especializados.

Os fãs do esporte não se contentam em somente assistir aos jogos. Extremamente engajados com o mundo desportivo, é costume de quem acompanha religiosamente campeonatos variados ler e buscar notícias, estatísticas, bastidores e comentários pré e pós jogos.

A internet trouxe, ainda, a possibilidade de interação em tempo real, muito utilizada por transmissões ao vivo: o espectador passa a assumir o posto de comentarista, ainda que em menor escala.

Matemática básica

De acordo com o Uol, um estudo realizado pela Ericsson Consumer Lab em 2016 demonstrou que para atingir a geração que domina o mercado consumidor, é preciso que as emissoras estejam presentes no maior número de plataformas possível.

Além disso, conforme apontado pela MKT Esportivo, a PWC publicou uma pesquisa informando que 91% dos consumidores admitiram que só mantém os planos de TV paga ativos por conta da possibilidade de assistir eventos esportivos ao vivo. Isto é, a TV paga pode perder boa parte dos seus assinantes com a oferta destes conteúdos por meio de serviços de streaming.

A TV, aberta ou paga, tal qual conhecemos hoje, não se manterá assim por muito tempo. Os principais grupos de mídia, atentos à metamorfose do mercado, já lançaram suas plataformas de streaming para não ficarem a ver navios, e cada vez mais o consumidor se apetece em acessar o conteúdo on demand.

Não é possível prever exatamente qual o futuro do entretenimento esportivo, mas já é sabido que o modelo exigido é muito mais interativo e abrangente do que temos visto ultimamente.

