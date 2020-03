Na madrugada do dia 29 de fevereiro de 2020, o navio Anna Karoline 3 naufragou no Sul do Amapá. 49 sobreviventes buscam retomar a vida após a fatalidade, num recomeço difícil; outros choram a perda de familiares: 32 corpos foram resgatados do local da tragédia até sexta-feira (6), e ainda há pessoas desaparecidas.

O Anna Karoline 3 saiu por volta das 18h da sexta-feira, 28 de fevereiro, de Santana, no Amapá, em direção a Santarém, no Pará. A viagem entre as duas cidades dura, em média, 36 horas. A previsão de chegada em Santarém era às 6h do domingo, 1º de março.

Mas a viagem foi interrompida na madrugada de sábado, próximo à Ilha de Aruãs e à Reserva Extrativista Rio Cajari, no Rio Amazonas, numa região a 130 km de Macapá, em um local de difícil acesso e comunicação.

O que motivou o naufrágio ainda é uma pergunta sem resposta, mas as suspeitas apontam para o excesso de carga. Sobreviventes descreveram que chovia e ventava forte na hora do naufrágio, segundo a Marinha. Também há testemunhas que afirmam que o navio estava sendo abastecido com combustível.

Na terça-feira (3), a polícia do Pará prendeu um suspeito de vender combustível irregular para o Anna Karoline 3. Ele nega a prática no momento da tragédia, mas disse que se aproximou do navio para receber uma mercadoria.

A Capitania dos Portos ainda vai investigar o que provocou o acidente. Por outro lado, a Polícia Civil do Amapá abriu um inquérito para apurar criminalmente o caso e busca identificar se a embarcação estava com excesso de carga. Uma testemunha afirmou que embarcou 110 toneladas de açúcar, sendo que a capacidade é para até 89 toneladas.

Na quinta-feira, a Polícia Civil ouviu Paulo Márcio Simões, que estaria comandando o Anna Karoline; os detalhes do depoimento não foram divulgados.

O delegado Victor Crispim, responsável pelo inquérito, quer ouvir os dois militares da Marinha que fiscalizaram e liberaram a embarcação no porto em Santana, além de todos os sobreviventes. A Capitania dos Portos informou que também apura se houve desvio de conduta dos marinheiros.

Além dessas instituições, o Ministério Público Federal (MPF) e o Ministério Público (MP) estadual passaram a investigar criminalmente as circunstâncias que envolvem o naufrágio.

A Antaq identificou que a empresa não tem autorização para operar na rota Santana-Santarém e também abriu procedimento. Dois técnicos foram enviados para Macapá para apurar a situação.

O ponto onde o navio afundou foi localizado pelos bombeiros e boias foram colocadas para auxiliar nas buscas. Embarcações ancoradas próximas também servem de referência. A vista ao redor é de mata fechada, em ambas as margens do rio, que tem bastante correnteza. A margem mais próxima de onde o barco ficou está a cerca de 150 metros.

Crianças, mulheres, idosos, homens foram vítimas do naufrágio. No último balanço oficial, da noite de sexta-feira (6), o 7º dia de buscas, foi informado o resgate de 32 corpos (sendo que 21 foram identificados); e o registro é de 49 vítimas encontradas com vida.

Também na sexta-feira, o governo decidiu deixar de atualizar o número de desaparecidos; a decisão não foi justificada. Na quinta-feira (5), o boletim informava 9 pessoas não encontradas (com base nas notificações feitas por familiares). Duas listas com os nomes das vítimas foram divulgadas na terça-feira, mas elas não foram mais atualizadas. (Com informações do G1)

