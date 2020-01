Em mais uma investida contra a preservação da Amazônia brasileira, Jair Bolsonaro sancionou Medida Provisória que autoriza desmatadores tomar posse de áreas públicas desmatadas ilegalmente até dezembro de 2018.

Mais conhecida como “MP da grilagem”, a MP 910 foi assinada em 10 de dezembro de 2019. Com isso, terras públicas desmatadas com até 2.500 hectares, cerca de 2.500 campos de futebol, podem se tornar propriedade de quem as ocupou irregularmente. Para isso, os desmatadores devem cumprir alguns requisitos.

As terras públicas não destinadas são áreas sem função definida e que pertencem à União. De acordo com reportagem de João Fellet para a BBC News, críticos dizem que a MP premia desmatadores, “além de estimular a destruição de novas áreas de floresta”.

A medida já entrou em vigor e vale para todo o Brasil, mas precisa da aprovação do Congresso em até 120 dias para não perder validade.

Apesar de abranger todo território brasileiro, a MP deve causar maior impacto na Amazônia Legal, região em que se concentra cerca de 57 milhões de hectares de terras públicas não destinadas, segundo dados do Ministério da Agricultura. Análise do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam), 35% do total de área desmatada na Amazônia entre agosto de 2018 e julho de 2019 são terras públicas não destinadas.

Com a iniciativa de “MP da Regularização Fundiária”, o governo Bolsonaro busca desburocratizar a concessão de títulos a agricultores “que produzem e ocupam terras da União de forma mansa e pacífica”.

Para tomar posse das áreas públicas o desmatador não pode ter outros imóveis rurais; a área requerida não pode ter multas ou embargos ambientais e ser objeto de disputas registradas na Ouvidoria Agrária Nacional; a área deve estar inscrita no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e ser georreferenciada.

Além disso, o reivindicante não deve estar realizando atividades agropecuárias no local e precisa garantir condições trabalhistas legais aos empregados. A área também deve ter até 15 módulos fiscais – assim, o título será concedido sem a necessidade de vistoria. (Jornal GGN)

