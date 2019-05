Neste Dia da Educação (28), o Brasil ainda tem pouco a comemorar, pois o acesso ao ensino superior é de 17% entre jovens adultos com idade entre 24 e 34 anos. Em 2007, o índice era de 10%. Apesar da melhora, o desempenho ainda está em 27 pontos percentuais abaixo da média mundial, segundo aponta a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) no estudo “Um Olhar sobre a Educação”, divulgado em setembro de 2018.

Na região Oeste do Pará, a Mineração Rio do Norte (MRN) engajou-se no compromisso social para incentivar a formação acadêmica dentro e fora da empresa, beneficiando jovens desta região, entre filhos de empregados da empresa e quilombolas que vivem em territórios próximos da empresa.

Com o programa Bolsa-Auxílio, conduzido pela área de Relações Comunitárias da mineradora, são atendidos dezenas de jovens de comunidades quilombolas que buscam novos horizontes no ensino superior. Por meio do programa, desenvolvido desde o ano 2000, mais de 50 jovens quilombolas já receberam auxílio financeiro para apoiar os custos da jornada acadêmica em universidades públicas estaduais e federais de Oriximiná, Santarém, Belém e Manaus.

O projeto começou há 19 anos por demanda da comunidade quilombola do Boa Vista, que fica em área vizinha à MRN. Na ocasião, as famílias solicitaram apoio da empresa para incentivar a formação dos jovens quilombolas no ensino superior. “Nos primeiros anos, a empresa atendia de um a dois jovens. A cada ano, este número, foi aumentando. Atualmente, atendemos 30 jovens da Comunidade Boa Vista, dispomos de mais 30 vagas para o território do Alto Trombetas II, composto por oito comunidades quilombolas, localizadas em regiões próximas da mineradora”, comenta Jeferson dos Santos, Gerente do Departamento de Relações Comunitárias da MRN.

A ajuda de custo é, atualmente, no valor de R$ 500 e inclui também apoio com passagem fluvial. O critério de participação é ser jovem de comunidade quilombola, aprovado em vestibular para curso superior de sua escolha em universidades públicas estaduais ou federais, com bom desempenho no histórico escolar e, no caso das renovações, histórico acadêmico. A indicação também é mediada por lideranças das comunidades quilombolas.

Outra iniciativa do programa, segundo Jeferson dos Santos, está a extensão do auxílio também para estudantes aprovados para cursar ensino técnico. “Mais de 50% dos jovens incentivados pelo programa se formaram em cursos superiores nas diversas áreas do conhecimento como Matemática, Química, Arquitetura, Geologia, Engenharias, Pedagogia, entre outras. Depois do incentivo na graduação, alguns jovens entraram, por conta própria, também em cursos de mestrado e doutorado”, conta Jeferson, que foi um dos primeiros quilombolas beneficiados no terceiro ano do programa. Graduado em Química, pós-graduado em Gestão Ambiental e mestrando em Resolução de Conflitos, Jeferson optou por construir sua carreira profissional em Porto Trombetas mesmo, onde está até hoje.

Internamente, a empresa também incentiva a formação superior dos filhos de empregados que ganham até oito salários mínimos por meio do Programa de Apoio Financeiro para Bolsa de Estudos de Filhos Empregados. Nos últimos sete anos, o programa já concedeu 1.751 bolsas.Atualmente, atende 192 jovens filhos de empregados da MRN, que já cursam ou começaram a cursar universidades em áreas como Geologia, Engenharia, Arqueologia, Agronegócios e Arquitetura em cidades como Santarém, Terra Santa, Belém, Manaus, Fortaleza, Corumbá, Belo Horizonte e Recife. Eles recebem uma bolsa-auxílio no valor de R$ 500 e os jovens que já moraram em Porto Trombetas têm direito a uma passagem de avião para visitar os pais durante as férias.

Luciana Oliveira, Analista de Recursos Humanos Sênior, que conduz o programa na MRN, conta que a iniciativa é uma forma da empresa incentivar e contribuir com os empregados na formação superior dos seus filhos. “Diante do baixo acesso ao ensino superior no Brasil, é gratificante para empresa poder contribuir, incentivando os jovens a cursarem universidades em vários estados do Brasil. A maioria conclui os cursos e os pais sempre compartilham a gratidão pelo auxílio e o orgulho de verem os filhos formados”, comenta Luciana Oliveira.

Leia também: