Vítima de um gravíssimo acidente, ocorrido na madrugada desta quinta (1°/10), entre um veículo de passeio e uma motocicleta, faleceu nesta madrugada no Hospital Municipal, o médico veterinário Laudivaldo Tapajós dos Anjos Júnior, 26 anos.

Segundo testemunhas, o veículo de passeio, da marca Fiat, trafegava no sentido bairro/centro e o médico com sua namorada, na moto, trafegavam no sentido contrário. O médico saiu da casa de sua mãe, no bairro Elcione Barbalho e iria levar a namorada em casa, no bairro da Nova República.

No local do acidente ficaram visíveis as marcas do veículo que cruzou a pista para bater de frente na moto, que vinha em sentido contrário. Levantamento preliminar, feito no local, pela Polícia Rodoviária Federal, aponta o veículo Fiat como o causador do acidente.

O motorista do veículo Fiat, não se evadiu do local do acidente e foi preso e conduzido até a Delegacia de Polícia onde foi autuado em flagrante, e deverá ser indiciado por homicídio e lesão corporal grave.

O médico veterinário chegou a ser socorrido e levado pelo Samu, até o Hospital Municipal dando entrada com fraturas nos pulsos, um grave corte na região pubiana e lesões internas gravíssimas. Deu entrada na sala de cirurgia, mas não resistiu e veio a óbito. Sua namorada, em estado grave, continua hospitalizada, e segundo os médicos não corre risco de morte.

Seu corpo, depois das formalidades legais, foi liberado e será levado até a comunidade de Tucumã, no rio Arapiuns, onde será velado e sepultado amanhã.

Leia também: