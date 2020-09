A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) informa que a Marinha do Brasil foi acionada e fará a interceptação do comboio de 6 balsas supercarregadas de toras madeira que saiu de Santarém no final de semana.

O flagrante em vídeo foi feito pelo jornalista Celivaldo Carneiro no sábado (22), na entrada do rio Arapiuns e viralizou nas redes sociais. As cenas compõe o cenário ameaçador que vive a Amazônia.

O objetivo é localizar o referido comboio com a carga e fazer a devida abordagem. A Capitania dos Portos e a Marinha do Brasil são parceiras dos órgãos ambientais no Pará, sempre colaborando e prestando apoio nas ações fluviais”, disse a Semas na nota.

É possível que o carregamento seja oriundo de um dos vários projetos de manejo florestal existentes na região do Arapiuns.

O vídeo feito pelo jornalista é um flagrante impactante: um comboio de 6 balsas, abarrotadas de toras de madeira oriundas da região do Arapiuns. As balsas, em plena luz do dia, conduzidas por um empurrador, desciam o rio Arapiuns em direção ao rio Tapajós.

Normalmente esse tipo de transporte é feito à noite, para burlar a fiscalização.

O número de multas contra o desmatamento ilegal, por exemplo, é o menor dos últimos dez anos. De nove estados da Amazônia, sete tiveram redução de multas em 2018, apesar de seis deles terem aumentado o número de desmatamento. Os dados foram revelados pela @agenciapublica

Foram 40% a menos em multas do que o mesmo período de 2019. Cerca de 192 municípios com queda no número de multas no total. De 639 municípios da Amazônia que registram multas na última década, 234 tiveram menos multas em 2019 e 2018.

O desmatamento na Amazônia Legal brasileira atingiu 920,4 km² em junho, um aumento de 88% em comparação com o mesmo mês no ano passado. Os dados foram registrados pelo sistema Terra Brasilis, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

97% do desmatamento foi registrado em quatro estados – Pará (48,54%), Amazonas (21,01%), Mato Grosso (16,69%) e Rondônia (10,81%).

