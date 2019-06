Caiu no radar do Ministério Público Federal (MPF), a construção da mansão do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Cipriano Sabino, às margens do Lago Verde, em Alter do Chão, alvo de protestos e denunciada esta semana como irregular por ambientalistas e até pelo Coletivo Indígena (Sururas do Tapajós).

A obra, uma edificação de 3 (três) andares, que se ergue às margens do lago, embora tenha licença ambiental da Semma (Secretaria Municipal de Meio Ambiente) e seja vizinha de dezenas de outras existentes no lago, é acusada de “violar a legislação ambiental”.

O Coletivo de Mulheres Indígenas Suraras do Tapajós, povo Borari de Alter do Chão e moradores da Vila, denuncia que o imóvel em construção já suprimiu a vegetação no entorno do Lago Verde e, inclusive, já avançou significativamente sobre a praia, causando danos ambientais irreversíveis.

A residência caiu no radar do MPF (Ministério Público Federal), que já acionou a Semma para se manifestar sobre o caso. Preventivamente, a secretaria determinou a paralisação da obra.

Segundo fontes na Semma, o órgão deverá se manifestar, em ofício ao MPF, pela total legalidade da construção, que inclusive dispõe de estação de tratamento de esgoto, uma raridade entre as dezenas de residências às margens do Lago Verde e rio Tapajós em Santarém.

Segundo os ambientalistas que protestam contra a execução da obra, é que a sua liberação poderia atiçar o olho gordo das construtoras, imobiliárias e até mesmo de moradores que tem apenas obras térreas às margens do lago, e, com a liberação da obra de Sabino, podem elevar o padrão de construção, tirando a visão do Lago Verde.

O ecoturismo representa atualmente cerca de 90% da economia de Alter do Chão. “Dependemos do nosso patrimônio natural para sobreviver, são igarapés, lagos, praias, florestas alagadas, entre tantas outras belezas, que encantam e guardam a história do povo Borari. A luta para preservar Alter do Chão é constante, inúmeras invasões e construções às margens do lago e na Savana (vegetação rara na Amazônia, que abriga plantas e animais endêmicos de Alter do Chão), vem destruindo o lugar que tanto dá orgulho ao paraense”, diz o manifesto do Coletivo.

Segundo denúncia levada ao MPF, a obra viola flagrantemente a legislação ambiental, uma vez que não respeitou os limites das faixas marginais permitidos para a intervenção em áreas de preservação permanente (APP), conforme o art. 4º Lei n. 12.651/2012 (Novo Código Florestal) e Art. 7 º do Plano de Uso da APA Alter-do-Chão.

