A Justiça acaba de soltar o ex-vereador e ex-presidente da Câmara de Vereadores de Santarém Reginaldo Campos.

Ele é apontado pela força-tarefa da Perfuga como o chefão do esquema criminoso. A prisão preventiva do parlamentar foi convertida em prisão domiciliar nesta terça-feira (2).

Reginaldo estava preso desde agosto de 2017, quando foi deflagrada a primeira fase da Perfuga.

“Atento aos Tratados Internacionais que versam sobre pessoas em situação de prisão, bem como base no princípio constitucional da Dignidade da Pessoa Humana e na fundamentação ao norte lançada, tenho que a prisão domiciliar do acusado é, neste momento, o que melhor se adequa a situação peculiar do acusado [Reginaldo Campos]”, justificou o juiz Rômulo Nogueira de Brito, da 2ª Vara Criminal de Santarém, em decisão nesta tarde..

O magistrado fez a seguinte ressalva sobre a soltura do ex-vereador.

“Autorizo desde já a saída do acusado de sua residência apenas para comparecer aos chamados da justiça, bem como para tratamento de saúde se for necessário. Na segunda hipótese (tratamento de saúde) deverá trazer aos autos comprovante do procedimento realizado, em até 48 horas”.

O Ministério Público do Pará se manifestou contra a saída de Reginaldo Campos da prisão, que ele cumpre nas dependências do quartel do 3º BPM (Batalhão da Polícia Militar), à avenida Cuiabá.

