A Justiça Federal emitiu Nota Técnica (nº 2/2019-CLI/PA), no dia 11, recomendando que a Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SAP) no Pará, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), organize uma força-tarefa para analisar até dezembro deste ano cerca de 9 mil recursos administrativos ainda pendentes de apreciação.

A NT foi emitida pelo Centro Local de Inteligência (CLI) da Seção Judiciária do Pará, que atua na prevenção de conflitos, monitoramento de demandas e gerenciamento de precedentes, buscando encontrar soluções alternativas para evitar que demandas repetitivas ou com potencial para se tornarem repetitivas sejam trazidas para a apreciação do Judiciário.

Os recursos foram protocolados por pescadores que tiveram suspenso o recebimento do seguro-defeso. O pagamento do benefício foi interrompido por determinação da Portaria SAP/MAPA nº 11, de 21 de julho de 2016, que suspendeu 186.106 registros de pescadores profissionais artesanais em todo Brasil, sob a alegação de que não apresentaram relatório demonstrando o exercício regular da atividade pesqueira.

No Pará, segundo ressalta a nota técnica, foram suspensos 47 mil pescadores profissionais artesanais, dos quais cerca de 10 mil apresentaram recursos. Até o momento, segundo dados fornecidos pela Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca, 9 mil ainda não foram julgados.

Os pescadores que se encontram em situação regular continuam apresentando, ano a ano, seus relatórios anuais de atividades (2016, 2017, 2018) nas Superintendências Regionais, inclusive no Pará, bem como continuam recebendo seguro-defeso, até que sejam recadastrados os pescadores profissionais artesanais em todo o País. (Ascom/TRF1)

