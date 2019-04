Os prazos processuais e o expediente interno e externo na Justiça Federal no Pará serão suspensos nos dias 15 e 16 de abril – segunda e terça-feira da próxima semana. A medida, determinada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, atingirá a sede, em Belém, e as subseções de Santarém, Marabá, Altamira, Castanhal, Redenção, Paragominas, Tucuruí e Itaituba.

Durante os dois dias, serão executados serviços de transferência dos equipamentos e circuitos de telecomunicações que compõem a infraestrutura do datacenter da Seção Judiciária do Pará. Os serviços vão se estender pelo restante da semana (17 a 19 de abril), nos quais não haverá necessidade de suspender o expediente porque são feriados da Semana Santa.

A Portaria nº 7743253 (íntegra neste link) foi assinada no dia 3 de março pelo presidente do TRF da 1ª Região, desembargador Carlos Moreira Alves, após solicitação formulada pela Diretoria do Foro da Seccional do Pará e manifestação favorável da Corregedoria do Tribunal.

Com o desligamento do datacenter, todos os sistemas da Capital e das subseções ficarão indisponíveis. Durante o período em que o expediente estiver suspenso, será mantida a apreciação de ações, procedimentos e medidas de urgência que visem evitar perecimento de direito. (Ascom/TRF1)

