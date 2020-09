O jornalista e blogueiro Jeso Carneiro, editor do Blog do Jeso, ajuizou processo contra o prefeito de Alenquer (PA), Josino Filho (PP), candidato à reeleição, por crime de calúnia e difamação, com pedido de indenização por danos morais.

A ação foi protocolada na segunda-feira (24) e tramita no Juizado Especial Cível de Santarém (PA) pelos advogados Andreo Rasera e Celso Furtado.

A primeira audiência entre as partes, de conciliação, foi marcada para novembro (dia 11), às 9h30h.

Por conta da reportagem Repórter de TV corre para evitar agressão de secretário a mando de prefeito; vídeo, publicada em junho deste ano, o prefeito atacou Jeso Carneiro e o blog nas redes sociais, acusando-os de “fábrica de fake news” e envolvidos em “emissão de notas fiscais de conteúdo falsos”, entre outras acusações.

Além de ter declarado que não fora procurado pelo blog para dar sua versão sobre o episódio relatado na matéria.

“Evidente que o requerido [Josino Filho] sabia que tais palavras veiculadas na sua rede social agrediriam tanto a honra como a imagem da pessoa do Requerente [Jeso Carneiro], como de fato, causou-lhe constrangimento diante de várias pessoas que viram, compartilharam e duvidaram da veracidade de seu trabalho”, ressaltou a defesa do blogueiro no processo.

Rasera e Furtado pedem a condenação do prefeito, o pagamento de R$ 20,9 mil a título de indenização por danos morais, além de pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. (BJ)

