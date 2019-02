O plenário Octávio Proença, localizado no edifício-sede do MPPA, ficou movimentado na manhã desta quinta-feira (7) para a posse do procurador de Justiça, Jorge de Mendonça Rocha, para o cargo de corregedor-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará. A posse ocorreu durante sessão solene do Colégio de Procuradores.

Jorge de Mendonça Rocha foi reconduzido ao cargo de corregedor-geral por unanimidade em eleição ocorrida em dezembro de 2018 e vai desempenhar a função no biênio 2019-2021. Ele era candidato único ao cargo de corregedor-geral, posto que ocupa desde agosto de 2017, quando foi eleito pelo CPJ para completar o mandato do ex-corregedor Almerindo Leitão, que se aposentou naquele ano.

Em seu discurso o corregedor-geral destacou alguns avanços de sua gestão a frente da corregedoria. “A corregedoria-geral está acompanhando mais de perto os promotores de justiça recém-ingressos na carreira, participando ativamente de seu curso de formação e mantendo permanente diálogo, seja através de grupos de mensagens instantâneas, seja através de reuniões via teleconferência”, disse o corregedor-geral.

Jorge Rocha também destacou suas ações na área de fiscalização. “Realizamos no último biênio, 143 atos de inspeção e correição na capital e no interior. Deixo aqui registrado que esse elevado quantitativo só foi possível com a relevante atuação conjunta dos subcorregedores-gerais e dos promotores de Justiça assessores, que auxiliam o corregedor-geral quando este não pode se deslocar em função de outros compromissos”, complementou.

O corregedor-geral destacou ainda como prioridade para o próximo biênio o fortalecimento da infraestrutura da corregedoria-geral e agradeceu o voto de confiança. “Espero seguir avante e continuar retribuindo o voto de confiança deste Colégio de Procuradores de Justiça como chefe da corregedoria-geral do Ministério Público pelos próximos dois anos”, concluiu.

A sessão solene de posse foi presidida pelo procurador-geral de Justiça, Gilberto Valente Martins. “O Dr Jorge Rocha elevou as tradições da corregedoria-geral em alto nível de importância e de reconhecimento, exercendo, sempre, com equilíbrio e firmeza a indispensável missão reservada aos órgãos censores”, declarou o procurador-geral em seu discurso.

