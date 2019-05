Geração de renda e fomento ao empreendedorismo foram focos do Projeto Negócios na Comunidade, desenvolvido pelo Instituto Alcoa em Juruti em 2018. No município de Juruti, a iniciativa foi conduzida pela ONG Aliança Empreendedora em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Juruti (ACEJ) e a Prefeitura de Juruti, resultando na capacitação de 67 microempreendedores, que aprenderam sobre fidelização de clientes, redução de custos e técnicas de vendas.

Participaram do projeto empreendedores iniciantes, na maioria mulheres, com faixa etária de 23 a 45 anos, como a artesã Jacqueline Coelho, que fazia laços e toalhas de rosto e de banho como passatempo e não via, na atividade, uma oportunidade de renda. “A formação só veio alavancar o que já almejava. Formalizei meu empreendimento e hoje sou fornecedora de laços e gravatas para um petshop da cidade. Vendo meus produtos de porta em porta e agora estou em busca de linhas de crédito para ampliar os negócios”, disse.

A partir das capacitações oferecidas pelo Projeto Negócios na Comunidade em Juruti, os pequenos empreendimentos foram fortalecidos, conforme explicou a gerente de Projetos do Instituto Alcoa, Mônica Espadaro. “O projeto teve como foco construir um piloto que levasse educação empreendedora para os microempreendedores das comunidades do entorno da Alcoa. Alguns participantes já possuíam algum tipo de negócio e receberam a formação para aprimoramento, gerando assim bons resultados”.

Para Vibarto Hidaka, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Juruti, a iniciativa foi um norte para alavancar e estimular muitos empreendedores. “Foi um projeto muito rico e com conteúdo inovador que ajudou os participantes a terem uma visão melhor de como alcançar sucesso nos seus negócios”, finalizou. (Ascom/Alcoa)

