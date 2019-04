Garantir a conservação de 5 mil hectares de florestas na área urbana da cidade de Juruti, localizada na região Oeste do Pará. Esse é o objetivo de uma parceria do Imazon com a Alcoa Foundation e a prefeitura do município. O projeto visa criar Unidades de Conservação ao redor da área urbana do município. A etapa inicial, já em andamento, é realizar o diagnóstico socioeconômico e conhecer melhor quem são os moradores e usuários da área, além do levantamento da fauna e flora. A partir daí, serão realizadas consultas públicas para encaminhar a melhor forma de uso dessas áreas, estabelecendo as regras de conservação da área juntamente com os moradores.

A Alcoa integra a parceria com investimento na ordem de R$ 1,5 milhões, por meio da Alcoa Foundation. O apoio abrange três anos de projeto e deverá culminar com o estabelecimento da unidade de conservação. “Já tivemos a experiência de incentivar a criação da Reserva de Vida Silvestre Lago Mole, contribuir com o desenvolvimento do Zoneamento Econômico e Ecológico (ZEE) e de planos de biodiversidade. Esta ação, se soma às iniciativas que já apoiamos e converge com a própria estratégia de atuação da Alcoa, em construir um legado positivo da mineração no município de Juruti”, declara Rogerio Ribas, gerente de Relações Institucionais e Recursos Humanos da Alcoa Juruti.

De acordo com Jakeline Pereira, pesquisadora do Imazon, os benefícios serão em setores importantes para a população do município, como a saúde e a alimentação, que tem como prato principal o consumo de peixes. “Os lagos são amplamente utilizados para a pesca, a maioria de subsistência. Porém, esses lagos estão sendo muito pressionados, já que não há regras para o desenvolvimento da atividade, o que está ocasionando a diminuição do estoque pesqueiro”, pondera a pesquisadora.

A população da cidade deve ser beneficiada também com a implementação de áreas verdes, ideais para atividades como a prática de exercícios, visitação, entre outras. “Além disso, a conservação dessa área é muito importante para incrementar a economia dos moradores, através da pesca e do turismo”, destaca José Maria Mélo, Secretário Especial de Governo de Juruti.

Após o estudo técnico serão realizadas as consultas públicas para a criação da Unidade de Conservação Municipal. Todas as regras serão definidas com ampla participação da sociedade local, e em especial, a população diretamente beneficiada. Não existe a intenção de desapropriação de pessoas, mas sim um ordenamento do uso para o bem de toda a população. A Prefeitura Municipal de Juruti está colaborando com o processo e, após as consultas públicas, em conformidade com a população, fará um decreto para então criar as Unidades de Conservação.

Leia também: