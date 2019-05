Blog do Jeso

O corpo encontrado a poucos metros do avião brasileiro que caiu no distrito de Brokopondo, em Suriname, na terça-feira (30), foi identificado pela polícia daquele país que faz fronteira ao Norte com o Brasil.

Trata-se de Ruy Fernandes Freitas de Carvalho, 47 anos, segundo informações do jornal Suriname Times, com base em fontes da polícia surinamesa.

Ruy Carvalho é piloto. Além dele, estavam no avião o piloto santareno conhecido como Kiko (Marcos Vinícius da Silva). Os dois decolaram de Altamira no domingo (28) com dois passageiros, que os teriam contratados para sobrevoo em uma fazenda.

Kiko continuam desaparecido, assim como os dois passageiros.

O Suriname Times afirma que a bordo do Cessna havia drogas, retiradas por pessoas que esperavam pelo avião no local antes da aeronave ser devorada pelo fogo.

“Pegadas e marcas de pneus foram encontradas na área que poderiam explicar” essa hipótese, escreve o jornal. “O corpo do piloto também não mostrou sinais de violência e foi apreendido.”

O chefe de polícia Roberto Prade acredita a aeronave brasileira tenha ido ao local fazer entrega de uma carga de drogas.

Leia também: