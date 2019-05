Prefeitos e lideranças do PSD do Pará solicitaram o apoio do governo do Estado para investimentos nas áreas da educação, infraestrutura, saúde e segurança. As demandas foram apresentadas ao governador Helder Barbalho no último dia 25, durante várias audiências, no Palácio do Governo, em Belém, com a presença do presidente do Partido Social Democrático (PSD) no Pará, Helenilson Pontes.

O governador se reuniu com os prefeitos Francisco da Costa, de Breu Branco; Sandra Nogueira, de Igarapé-Açu; Rubnilson Lobato, de Bagre; Odair Albuquerque, de Terra Santa, e Odimar Salomão, de Afuá, e reiterou o compromisso de governar para todos.

“Os prefeitos trazem as pautas municipais e o governo tem estado aberto a esse diálogo, e desejando firmar parcerias que possam consolidar projetos que estejam sendo executados para o bem-estar das pessoas onde elas moram. Eu festejo e reafirmo o desejo de governar para todos os 144 municípios do Estado”, disse Helder Barbalho.

O presidente do PSD, Helenilson Pontes, destacou sua satisfação em participar das audiências, garantindo que o partido é parceiro do governo. “O PSD fez parte da aliança que elegeu o governador Helder Barbalho. O partido participa do governo apoiando na Assembleia Legislativa. Somos parceiros do governador Helder Barbalho, e os prefeitos também. Foram reuniões muito produtivas, na medida em que o governador tem ouvido as demandas dos prefeitos do PSD e atendido dentro das possibilidades do Estado. Demandas na área de saúde, educação e infraestrutura, aquilo que atende melhor a população do interior”, ressaltou Helenilson Pontes. (Secom)

