A obra do hospital de Mojuí dos Campos, município do oeste do Pará, que fica a 37 Km de Santarém, receberá os recursos financeiros e os equipamentos necessários para que seja concluída o mais breve possível. A garantia foi dada ontem, dia 23, pelo governador Helder Barbalho, que visitou as instalações da unidade de saúde dentro da agenda do Governo Por Todo o Pará.

O chefe do Poder Executivo Estadual informou sobre a liberação de recursos para terminar a obra e para a aquisição de equipamentos necessários para o pleno funcionamento do hospital. Segundo o prefeito do município, Jailson Alves, a ida do governador ao município é um momento histórico para o povo de Mojuí dos Campos. “Ele confirmou a liberação dos recursos financeiros para terminar a obra e ainda a compra de equipamentos necessários para a inauguração do hospital”, disse o prefeito.

A obra do hospital municipal iniciou em 2015, por meio de convênio entre a prefeitura e o Governo do Estado, com fonte de recursos financeiros de ambas as partes. A previsão de conclusão era de um ano, mas ficou inacabada por falta de dinheiro. Atualmente, os atendimentos básicos de saúde estão sendo realizados de forma improvisada em um imóvel alugado pela prefeitura.

A ida de Helder Barbalho ao município deu um novo ânimo para os moradores. É o caso da aposentada Rosa Bezerra Silva, que retribuiu o anúncio do governador com muito carinho. “Esperamos o senhor muitas outras vezes em nosso município, agora eu acredito que o nosso hospital vai sair, porque o senhor veio pessoalmente falar para a gente do seu compromisso com o povo do Pará”, disse.

Depois de concluído, o hospital municipal de Mojui dos Campos deverá atender cerca de 15 mil pacientes por mês, servindo de referência para os cidades vizinhas, inclusive Santarém. A dona de casa Núbia Angelino também foi recepcionar o governador Helder Barbalho e ficou muito feliz com o anúncio da conclusão dos hospital. “Sempre gostei muito do nosso governador e, agora, gosto muito mais, porque ele veio pessoalmente anunciar que vai ajudar o nosso município”, comemorou.

A visita do governador do Estado a Mojuí dos Campos integrou o Programa Governo Por Todo o Pará, que transferiu, temporariamente, a sede do Executivo Estadual para o oeste paraense. “Visitamos o hospital da unidade mista de saúde e garantimos a liberação de R$ 350 mil para concluir as obras. Também solicitei ao prefeito Jaílson, que faça o levantamento necessário para o Estado fazer a aquisição e, assim, colocar o hospital para funcionar e descentralizar, aliviar a pressão e o deslocamento de pacientes para Santarém”, disse o governador. (Secom)

