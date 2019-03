O município de Santarém é o primeiro a receber a programação do programa Governo Por Todo o Pará, estratégia de interiorização que objetiva aproximar a gestão estadual da população de todo o Estado. As ações começam hoje, dia 20, quando o governador Helder Barbalho faz, às 10h, o lançamento oficial da ação em cerimônia no auditório do campus Tapajós da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa). A programação segue até o próximo sábado (23), com diversas atividades não apenas em Santarém, mas em outros municípios da região.

Após o ato de instalação do Governo por Todo o Pará, o Helder se reúne com representantes das prefeituras e câmaras municipais de municípios das regiões do Xingu, Baixo Amazonas e Tapajós. Ao longo dos quatro dias de programação, o chefe do Executivo ainda tem encontros com o procurador-geral de Justiça do Estado, Gilberto Martins, e com promotores de Justiça do Baixo Amazonas. Sessão especial da Assembleia Legislativa também integra o cronograma de atividades, na quinta-feira (21).

Dando voz à população que vive na região do Baixo Amazonas, também na quinta-feira (21) ocorre a primeira audiência pública de elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2020-2023, momento em que o público terá a oportunidade de contribuir com o processo de construção deste que é um dos principais instrumentos de planejamento do Estado, na medida em que estabelece as diretrizes, os investimentos estratégicos e as ações estruturantes que servirão de norte para a atuação do governo nos próximos quatro anos. Essa programação poderá ser acompanhada por qualquer pessoa, ao vivo, por meio da internet.

ATENDIMENTOS

Priorizando a valorização e o bem estar da população do Estado, uma série de serviços serão oferecidos aos cidadãos por meio da Ação Cidadania do Programa ParáPaz em parceria com outros órgãos do Estado. Emissão de documentos, orientação jurídica, doação e coleta de sangue, serviços de saúde, palestras e atividades culturais. Os serviços ficarão concentrados na Escola Madre Imaculada, na Avenida Presidente Vargas, 245.

VISTORIA E OBRAS

Mais benefícios à população serão proporcionados com a entrega de obras importantes para a região, como a inauguração do Ginásio Poliesportivo do 3º BPM Sargento Kenedy, em Santarém; da agência do Banco do Estado do Pará (Banpará) em Porto de Moz; e a entrega da reforma e ampliação da Escola Estadual Everaldo Martins no município de Trairão. O governo ainda participa da inauguração do PrevBarco II, do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e do lançamento do Projeto de Turismo do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) para região do Baixo Amazonas.

Dando continuidade às vistorias que vêm sendo feitas nos hospitais e obras do Estado desde janeiro deste ano, o governo também faz visitas técnicas ao Hospital Regional do Baixo Amazonas e ao Estádio de Futebol Barbalhão. Da mesma forma, as obras do Ginásio Poliesportivo de Santarém, do Terminal Hidroviário de Santarém e do Hospital Regional de Itaituba serão fiscalizadas.

DESCENTRALIZAÇÃO

Santarém será apenas o primeiro município a receber a sede da administração estadual. Depois, outras cidades também passarão pelo mesmo processo. “Vamos transferir o governo para Santarém para debater e discutir com todo o oeste do Pará. Em seguida vamos para Marabá e para Breves, atendendo ao sul e sudeste do Estado e ao Marajó, fazendo um governo próximo das pessoas, ouvindo a nossa gente e trabalhando pelo povo paraense”, disse o governador Helder Barbalho. (Secom)

