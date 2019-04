Blog do Jeso

Governador do Pará eleito no ano passado, Helder Barbalho já articula sua candidatura a presidente nacional do MDB. Ele deve enfrentar na disputa o deputado federal Alceu Moreira (RS), presidente da poderosa Frente Parlamentar da Agropecuária.

É o que informa o jornalista Edgar Lisboa, do Jornal do Comércio, do Rio Grande do Sul.

Eis a íntegra da nota dele:

A disputa pelo comando nacional do MDB ganha novas proporções com a pretensão do governador Helder Barbalho (PA) de disputar a presidência nacional do partido, enfrentando o deputado federal gaúcho, Alceu Moreira, presidente da poderosa Frente Ruralista.

Os dois candidatos naturais eram Michel Temer e Romero Jucá, que estão fora do páreo.

Agora, a tendência é o comando da legenda ser entregue para lideranças de fora do eixo Nordeste/Sudeste, expandindo-se para os extremos Sul e Norte do País.

O nome cogitado, até a última semana, era de Alceu Moreira, que, como líder da maior frente parlamentar no Congresso, poderia dar uma turbinada do MDB de Pedro Simon.

A força seria ainda maior com o respaldo da ministra Tereza Cristina, ex-presidente da frente e representante da bancada no governo de Jair Bolsonaro, que faz um bom trabalho à frente do Ministério da Agricultura. Essa configuração engrossa a voz de Moreira para ser uma figura central na Câmara.

O jovem governador paraense, Helder Barbalho, traz na bagagem o respaldo de seu pai, Jader Barbalho, também ex-governador, ex-ministro, ex-presidente do Senado e parlamentar há décadas, desde os anos 1970. No paralelo, chega Carlos Marun, ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo de Michel Temer, com certeza com o apoio do ex-presidente.”

