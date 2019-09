A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) realiza duas sessões públicas sobre a ferrovia Ferrogrão no Pará, nos municípios de Itaituba, dia 10/09 e Novo Progresso, dia 11/09.

O objetivo é ouvir a comunidade local e demais interessados para o aprimoramento da Minuta de Edital e dos Estudos Técnicos que se prestarão a disciplinar as condições em que se dará a concessão da ferrovia Ferrogrão (modelo greenfield –investimento ainda em estágio inicial, sem estrutura física pronta). A ferrovia, compreendida entre os municípios de Sinop/MT e Itaituba/PA, terá 932 quilômetros, e investimento total de R$ 12,7 bilhões.

Em Itaituba, a audiência acontece no Espaço Português Eventos – Av. dos Buriti s/n°, das 8h às 12h. O local tem capacidade para 300 pessoas. Em Novo Progresso, será no dia seguinte (dia 11), no Centro de Eventos Scremin – Rua Scremin, 23, bairro Scremin, também das 08h às 12h e com capacidade também para 300 lugares.

Mais informações e a apresentação sobre a Ferrogrão podem ser vistas aqui Audiência 014 .

Leia também: