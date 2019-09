Os herdeiros do milionário patrimônio deixado por Joaquim da Costa Pereira querem vender a joia da coroa do espólio do empresário santareno, morto em janeiro de 2010 aos 80 anos.

O STC (Sistema Tapajós de Comunicação) — que reúne rádio e TV Tapajós, afiliada da Rede Globo em Santarém (PA) — é a joia e, ao mesmo tempo, pomo da discórdia entre os 6 irmãos com direito líquido e certo aos bônus e ônus da emissora.

A venda foi colocada à mesa. Mas empacou no veto de um dos herdeiros, Nivaldo Pereira, contrário, pelo menos por enquanto, ao negócio, cujas cifras não foram reveladas.

A cota do STC de cada um dos herdeiros é caso ainda insolúvel e que tramita na Justiça desde a morte de Costa Pereira.

Compradores interessados na emissora — e há muitos — terão que ter consciência do imbróglio judicial, que envolve até o senador reeleito Jader Barbalho (MDB), pai do atual governador do Pará.

Para Nivaldo, a venda “é um blefe”, “uma artimanha”, com recheio de interesses inconfessáveis.

Quem são os herdeiros

— Vera Ilma Soares Pereira.

— Nivaldo Soares Pereira.

— Joaquim da Costa Pereira Filho.

— Vânia Suely Pereira Maia.

— Donaldo Soares Pereira.

— Joaquim Manuel Cardoso Pereira.

Publicado no Blog do Jeso

